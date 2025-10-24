Nesta sexta-feira (24), Toronto Raptors x Milwaukee Bucks se enfrentam pela NBA 2025/2026. O confronto começa às 19h30 (horário de Brasília).

A partida será a 2ª de ambas as franquias nesta temporada. Os Bucks estrearam vencendo o Washington Wizards, já os Raptors venceram o Atlanta Hawks.

Confira nosso palpite, saiba onde assistir ao jogo da NBA, horário e principais informações sobre Toronto Raptors x Milwaukee Bucks hoje pela NBA.

Retrospecto Recente entre Bucks e Reptors

Ao longo da história, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors já se enfrentaram em 120 oportunidades na NBA. 

O retrospecto entre as franquias é equilibrado, mas com vantagem para Milwaukee. São 65 vitórias dos Bucks, contra 55 do Toronto. 

Em confrontos recentes, a superioridade do Milwaukee permanece. Na temporada 2024/2025, os Bucks venceram os três duelos diante dos Raptors.

Toronto Raptors – Desempenho Atual

Na temporada 2024/2025, o Toronto Raptors fez campanha decepcionante e não se classificou aos playoffs da NBA.

Nesta temporada, os Raptors estão longe de serem considerados favoritos a uma vaga nos playoffs . A franquia não fez grandes movimentações na off-season, mas conseguiram manter grande parte do elenco.

Em sua estreia na NBA 2025/2026, o Toronto venceu o Atlanta Hawks por 138 a 118. Os destaques da equipe foram RJ Barrett (25 pontos) e Scottie Barnes (22 pontos).

Milwaukee Bucks – Desempenho Atual

Em 2024/2025, o Milwaukee Bucks avançou aos playoffs da NBA como um dos candidatos ao título. Entretanto, a franquia foi facilmente eliminada pelo Indiana Pacers por 4 a 1. 

Nesta temporada, os Bucks apostam todas as suas fichas em Giannis Antetokounmpo. O grego terá que comandar a franquia em busca ao terceiro título da NBA.

Na estreia da NBA 2025/2026, o Milwaukee venceu o Washington Wizards por 133 a 120. Giannis Antetokounmpo foi o destaque com impressionantes 37 pontos marcados.

Estatísticas de Raptors x Bucks

  • Toronto Raptors e Milwaukee Bucks venceram na 1ª rodada da NBA;
  • Milwaukee Bucks venceu os últimos três confrontos diante do Toronto;
  • Milwaukee Bucks e Toronto Raptors marcaram mais de 130 pontos na 1ª rodada da NBA 2025/2026;

Palpites Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – Mais de 230,5 pontos

Milwaukee Bucks e Toronto Raptors são equipes com ótimos sistemas ofensivos e que demonstraram suas forças na 1ª rodada da NBA 2025/2026.

Analisando as características e as odds oferecidas, especialistas do FogãoNET indicam Mais de 230,5 pontos como palpite.

Outra alternativa interessante é a vitória do Milwaukee Bucks, que acumula três vitórias seguidas sobre os Raptors.

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Total de Pontos Mais de 230,5 1.92 na Superbet
Resultado Final Milwaukee Bucks 1.92 na Novibet

As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.

Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!

Onde Assistir Toronto Raptors x Milwaukee Bucks?

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks vai ser transmitido em:

  • TV: Sem transmissão;
  • Streaming Ao Vivo: Prime Video, NBA League PASS;

Principais Informações de Raptors x Bucks

  • Partida: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks
  • Data: 24/10/2025
  • Horário: 19:30 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA 2025/2026
  • Local: Scotiabank Arena, Toronto, Canadá
  • Transmissão: Prime Video e NBA League PASS

