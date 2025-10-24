Nesta sexta-feira (24), Toronto Raptors x Milwaukee Bucks se enfrentam pela NBA 2025/2026. O confronto começa às 19h30 (horário de Brasília).
A partida será a 2ª de ambas as franquias nesta temporada. Os Bucks estrearam vencendo o Washington Wizards, já os Raptors venceram o Atlanta Hawks.
Confira nosso palpite, saiba onde assistir ao jogo da NBA, horário e principais informações sobre Toronto Raptors x Milwaukee Bucks hoje pela NBA.
Retrospecto Recente entre Bucks e Reptors
Ao longo da história, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors já se enfrentaram em 120 oportunidades na NBA.
O retrospecto entre as franquias é equilibrado, mas com vantagem para Milwaukee. São 65 vitórias dos Bucks, contra 55 do Toronto.
Em confrontos recentes, a superioridade do Milwaukee permanece. Na temporada 2024/2025, os Bucks venceram os três duelos diante dos Raptors.
Toronto Raptors – Desempenho Atual
Na temporada 2024/2025, o Toronto Raptors fez campanha decepcionante e não se classificou aos playoffs da NBA.
Nesta temporada, os Raptors estão longe de serem considerados favoritos a uma vaga nos playoffs . A franquia não fez grandes movimentações na off-season, mas conseguiram manter grande parte do elenco.
Em sua estreia na NBA 2025/2026, o Toronto venceu o Atlanta Hawks por 138 a 118. Os destaques da equipe foram RJ Barrett (25 pontos) e Scottie Barnes (22 pontos).
Milwaukee Bucks – Desempenho Atual
Em 2024/2025, o Milwaukee Bucks avançou aos playoffs da NBA como um dos candidatos ao título. Entretanto, a franquia foi facilmente eliminada pelo Indiana Pacers por 4 a 1.
Nesta temporada, os Bucks apostam todas as suas fichas em Giannis Antetokounmpo. O grego terá que comandar a franquia em busca ao terceiro título da NBA.
Na estreia da NBA 2025/2026, o Milwaukee venceu o Washington Wizards por 133 a 120. Giannis Antetokounmpo foi o destaque com impressionantes 37 pontos marcados.
Estatísticas de Raptors x Bucks
- Toronto Raptors e Milwaukee Bucks venceram na 1ª rodada da NBA;
- Milwaukee Bucks venceu os últimos três confrontos diante do Toronto;
- Milwaukee Bucks e Toronto Raptors marcaram mais de 130 pontos na 1ª rodada da NBA 2025/2026;
Palpites Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – Mais de 230,5 pontos
Milwaukee Bucks e Toronto Raptors são equipes com ótimos sistemas ofensivos e que demonstraram suas forças na 1ª rodada da NBA 2025/2026.
Analisando as características e as odds oferecidas, especialistas do FogãoNET indicam Mais de 230,5 pontos como palpite.
Outra alternativa interessante é a vitória do Milwaukee Bucks, que acumula três vitórias seguidas sobre os Raptors.
|Toronto Raptors x Milwaukee Bucks Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Total de Pontos
|Mais de 230,5
|1.92 na Superbet
|Resultado Final
|Milwaukee Bucks
|1.92 na Novibet
As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.
Onde Assistir Toronto Raptors x Milwaukee Bucks?
Toronto Raptors x Milwaukee Bucks vai ser transmitido em:
- TV: Sem transmissão;
- Streaming Ao Vivo: Prime Video, NBA League PASS;
Principais Informações de Raptors x Bucks
- Partida: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks
- Data: 24/10/2025
- Horário: 19:30 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA 2025/2026
- Local: Scotiabank Arena, Toronto, Canadá
- Transmissão: Prime Video e NBA League PASS
