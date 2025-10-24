É possível falar em final antecipada na NBA já na primeira rodada? Logicamente se trata de um exagero, mas a semana inaugural da liga já opôs os favoritos para vencerem a Conferência Leste. E neste poderoso duelo, melhor para o New York Knicks, que venceu o Cleveland Cavaliers por 119 x 111.
As duas equipes tiveram novidades nos quintetos titulares, muito por conta de desfalques. Os Knicks ‘subiram’ o pivô alemão Ariel Hukporti, que pouco jogou temporada passada, para dividir o garrafão com Karl-Anthony Towns. Além disso, a rotação mais numerosa, em constraste à estratégia de poucas substituições na temporadas passada, também se destacou. Já os Cavs apostaram em Jaylon Tyson, draftado no último ano, mas sem tantas oportunidades. Na pré-temporada, porém, o ala desempenhou muito bem e começou a partida jogando.
Quando a bola subiu, as duas equipes imprimiram um ritmo intenso nos ataques, com posses curtas e muitos chutes do perímetro. Pelo lado de Cleveland, Evan Mobley puxou as ações, enquanto New York equilibrou os arremessos entre praticamente todos os titulares. Mas quando a empolgação baixou, Mikal Bridges se sobressaiu. O ala calibrou a mão do perímetro e foi fundamental na defesa, roubando bolas e puxando contra-ataques responsáveis por deixarem a diferença em dois dígitos.
O segundo quarto foi marcado por longas sequências de pontos de ambos os lados. Primeiro os Cavs, embalados por Evan Mobley e Larry Nance Jr., emplacaram um 2 x 13 no placar, reduzindo a desvantagem para apenas um ponto. Mas logo os Knicks responderam com os jogadores vindos do banco, dando peso para a rotação maior em relação a temporada passada, como Shamet e McBride. Ao término do primeiro tempo, após bonita cesta de Jalen Brunson, a diferença estava em 15 pontos.
Na volta dos vestiários, mesmo cenário. Donovan Mitchell estava imparável, com dez pontos em apenas dois minutos, mas os Knicks não se abalaram. O técnico Mike Brown não pediu tempo, e logo Brunson e KAT lideraram uma corrida de 8 x 0. No fim das contas, quem parou o jogo foi Kenny Atkinson, técnico de Cleveland. Após um período mais frio e truncado, os Cavstiveram mais uma arrancada, novamente com Mitchell: o astro anotou mais 11 tentos, empatando a partida no Madison Square Garden.
Mas os Knicks voltaram a se ligar no último período. KAT e McBridge calibraram a mão e voltaram a diferença para dois dígitos rapidamente. Na metade da parcial, Mitchell saiu da partida com uma lesão na perna esquerda. Após alguns minutos de atendimento, ele voltou para a quadra, mas sem o mesmo impacto. A defesa de New York conseguiu neutralizá-lo e administrar a diferença até o soar final do cronômetro: 119 x 111.
Os torcedores dos Knicks deixaram o ginásio com um gostinho diferente em relação à última temporada: foram 35 pontos dos jogadores vindos do banco, muito acima do que ocorria na temporada passada, sob o comando de Tom Thibodeau. E a boa atuação aconteceu mesmo com o desfalque de Josh Hart e Mitchell Robinson, além dos minutos reduzidos de Jordan Clarkson, que chegou a ser eleito o melhor sexto homem da NBA há algumas temporadas.
Próximos jogos:
Os Knicks voltam à quadra na sexta-feira (24), às 20h30, fora de casa, contra o Boston Celtics. Mesmo horário em que os Cavs recebem o Brooklyn Nets.
Estatísticas:
-
OG Anunoby: 24 pontos, 14 rebotes e 3 roubos;
-
Jalen Brunson: 23 pontos, 4 rebotes e 5 assistências;
-
Karl-Anthony Towns: 19 pontos e 11 rebotes;
-
Donovan Mitchell: 31 pontos e 5 assistências;
-
Evan Mobley: 22 potnos, 8 rebotes, 3 assistências e 3 roubos;
-
Sam Merrill: 19 pontos e 3 rebotes.