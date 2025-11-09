Após três dias de julgamento, o Tribunal do Júri de Irati, no Sudeste do estado, condenou três pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pela morte de cinco vítimas em 2022. As penas dos três réus, entre eles um então policial militar, variaram entre 94 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão e 38 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. O júri teve início na terça-feira, 4 de novembro, e foi encerrado na quinta-feira, 6 de novembro.
Áudio do Promotor de Justiça Eduardo Ratto Vieira
Os crimes ocorreram em 16 de junho de 2022, no bairro Vila São João. As cinco pessoas foram mortas a tiros. O réu que era policial militar à época dos fatos foi condenado por dois crimes de homicídio qualificado, com aplicação de pena que totalizou 38 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. O segundo réu, cunhado do policial, foi condenado por quatro crimes de homicídio qualificado, com pena total de 71 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão. Por fim, a terceira ré, irmã do ex-policial e companheira do segundo réu, foi condenada por cinco crimes de homicídio qualificado, recebendo pena de 94 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão.
Os agora condenados, que já estavam detidos, deixaram o Júri presos, para o início do cumprimento das sentenças.
