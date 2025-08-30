O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, condenou quatro pessoas (três mulheres e um homem) denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pelo assassinato de uma mulher de 26 anos, ocorrido em agosto de 2024. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Os réus foram condenados a penas que variam entre 16 anos e 6 meses e 22 anos de reclusão em regime fechado. Todos já estavam detidos e seguiram presos para iniciar o cumprimento das penas.
Áudio do Promotor de Justiça João Eduardo Antunes Mirais
Segundo as investigações, o crime foi executado por vingança, já que os réus acreditavam que, em 2019, a vítima teria revelado à polícia a localização de seu companheiro. Ele era irmão de duas das denunciadas e, durante abordagem policial, morreu no confronto com a polícia.
Segundo a denúncia oferecida pela 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, o crime ocorreu em 10 de agosto de 2024 quando a vítima estava trabalhando num trailer de lanches no Centro de Ponta Grossa. As investigações mostraram que cada um dos acusados teve um papel na execução do crime. Uma mulher de 25 anos efetuou os disparos que mataram a vítima; uma das irmãs do companheiro de vítima, de 31 anos, foi a responsável por obter, confirmar e informar aos demais denunciados o local onde a vítima poderia ser encontrada, além de acompanhar toda a execução do delito; a outra irmã, de 30 anos, e o último réu planejaram e acompanharam a execução do homicídio, além de facilitarem a fuga da atiradora e se desfazerem da arma e dos veículos utilizados no crime.
O MPPR sustentou na denúncia que o homicídio foi cometido por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados surpreenderam a vítima em seu local de trabalho. A condenação ocorreu nos termos da denúncia.
