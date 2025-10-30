O Tribunal do Júri de Toledo, no Oeste do estado, condenou a 34 anos e 5 meses de prisão o homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 11 de dezembro de 2023. Ele disparou com arma de fogo contra dois policiais civis que, no exercício de suas funções, foram até a residência do agora condenado para dar cumprimento a um mandado de prisão contra ele.
Na sessão de julgamento, ocorrida na última semana, no dia 23 de outubro, o Conselho de Sentença acolheu as teses sustentadas em denúncia pela 1ª Promotoria de Justiça de Toledo, reconhecendo as qualificadoras do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido o crime cometido contra agentes das forças de segurança. Ele também foi denunciado e condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ao fixar a pena, o Juízo considerou, entre outras circunstâncias, a conduta social do réu, seus antecedentes criminais e a consequência dos crimes, além da agravante da reincidência.
O réu, que permaneceu preso preventivamente durante todo o processo, teve negado o pedido de recorrer em liberdade.
Processo 0014734-07.2023.8.16.0170.
