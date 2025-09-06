O
Athletico-PR
Trata-se do zagueiro Lucas Belezi, do meio-campista Giuliano e do atacante Alan Kardec. Os três têm vínculo até o fim de 2025 e estão aptos a assinar com novos clubes. Ainda não existem tratativas para renovar o vínculo destes nomes.
Jovem em negociações para renovação
O meio-campista Dudu Kogitzki tem contrato até abril de 2026, ou seja, pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de outubro. Para evitar uma nova saída inesperada — como aconteceu com
Kauã Moraes ao Cruzeiro
o Athletico-PR negocia a renovação
Emprestados
O Athletico-PR tem seis jogadores que estão no elenco por empréstimo. Todos os contratos se encerram no fim desta temporada.
O principal nome da lista é Gastón Benavídez. O lateral-direito está cedido pelo Talleres-ARG, mas tem opção de compra — obrigatória em caso de acesso à Série A.
O meia Patrick está emprestado pelo
Santos
Tevis também está cedido pelo
Cruzeiro
Tobías Figueiredo, Kevin Velasco e Renan Viana completam a lista.