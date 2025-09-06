O
Athletico-PR tem três jogadores que já estão nos últimos meses de contrato com o clube. Com isso, os atletas podem assinar pré-contrato com outras equipes.

Trata-se do zagueiro Lucas Belezi, do meio-campista Giuliano e do atacante Alan Kardec. Os três têm vínculo até o fim de 2025 e estão aptos a assinar com novos clubes. Ainda não existem tratativas para renovar o vínculo destes nomes.

Jovem em negociações para renovação

O meio-campista Dudu Kogitzki tem contrato até abril de 2026, ou seja, pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de outubro. Para evitar uma nova saída inesperada — como aconteceu com
Kauã Moraes ao Cruzeiro —,
o Athletico-PR negocia a renovação com o jovem de 19 anos.

Emprestados

O Athletico-PR tem seis jogadores que estão no elenco por empréstimo. Todos os contratos se encerram no fim desta temporada.

O principal nome da lista é Gastón Benavídez. O lateral-direito está cedido pelo Talleres-ARG, mas tem opção de compra — obrigatória em caso de acesso à Série A.

O meia Patrick está emprestado pelo
Santos, que não tem planos para tê-lo de volta. Seu contrato com o clube paulista é válido até o fim de 2026.

Tevis também está cedido pelo
Cruzeiro e deve voltar para o clube mineiro ao término no vínculo.

Tobías Figueiredo, Kevin Velasco e Renan Viana completam a lista.



