O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou no domingo (19) o presidente colombiano Gustavo Petro de “líder do tráfico ilegal de drogas” e disse que os Estados Unidos cessariam “pagamentos e subsídios em larga escala” à nação sul-americana.
“O objetivo da produção dessa droga é vender grandes quantidades do produto nos Estados Unidos, causando morte, destruição e caos”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.
A Reuters não conseguiu determinar imediatamente a quais pagamentos Trump se referia. A Colômbia já foi um dos maiores beneficiários de ajuda americana no Hemisfério Ocidental, mas o fluxo de dinheiro foi repentinamente reduzido este ano com o fechamento da USAID, o braço de assistência humanitária do governo americano.
A embaixada colombiana em Washington, D.C., não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Departamento de Estado dos EUA encaminhou as perguntas à Casa Branca, que também não respondeu imediatamente.
As relações entre Bogotá e Washington se deterioraram desde que Trump voltou ao poder. No mês passado, os Estados Unidos revogaram o visto de Petro depois que ele se juntou a uma manifestação pró-Palestina em Nova York e instou os soldados americanos a desobedecerem às ordens de Trump.
No ano passado, Petro prometeu domar as regiões de cultivo de coca na Colômbia com uma intervenção social e militar massiva, mas a estratégia trouxe pouco sucesso.
Em setembro, Trump designou países como Afeganistão, Bolívia, Birmânia, Colômbia e Venezuela entre aqueles que os Estados Unidos acreditam ter “falhado demonstravelmente” em manter acordos antinarcóticos durante o ano passado.
Ele culpou a liderança política da Colômbia pelo fracasso em cumprir suas obrigações de controle de drogas.
” Petro … é um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas”, disse Trump em sua postagem no domingo, dizendo que os pagamentos e subsídios dos EUA para a Colômbia eram um roubo.