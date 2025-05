Turismo de aventura em Fortaleza: duna do pôr do Sol e passeios de buggy

Fortaleza vai além das praias urbanas: nas suas proximidades, dezenas de dunas oferecem um cenário perfeito para quem busca aventura.

A Duna do Pôr do Sol, em Caucaia, é parada obrigatória — um dos pontos mais altos da região, de onde se tem uma vista espetacular do sol mergulhando no horizonte do mar.

Subir as areias macias e descer em corrida é emoção garantida, enquanto o vento do litoral traz aquele friozinho na barriga tão valorizado pelos aventureiros.

Buggy tradicional: velocidade e paisagens

Os passeios de buggy são um clássico cearense. Guias experientes conduzem veículos 4×4 adaptados pelas trilhas arenosas, alternando velocidade e manobras que desafiam a gravidade.

É comum percorrer várias dunas em um único tour, com paradas em lagoas escondidas para um mergulho refrescante.

Muitas empresas oferecem dois estilos: “com emoção”, para quem busca adrenalina, e “sem emoção”, para quem prefere um ritmo mais tranquilo e contemplativo.

Roteiro até Cumbuco e Lagoas

Partindo de Fortaleza, a viagem de buggy costuma incluir uma esticada até Cumbuco, vilarejo famoso pelas lagoas e pelas condições perfeitas de vento para o kitesurf.

Ao longo do caminho, guias apresentam a paisagem típica de vegetação de restinga, sarzedas e melancias colhidas às margens da estrada.

As lagoas do Parnamirim e do Cauípe são paradas ideais para stand up paddle ou simplesmente para relaxar, com redes armadas sobre as águas calmas.

Ultralight e sandboard: aventuras extras

Além do buggy, muitos operadores locais oferecem voos de ultraleve sobre o litoral, garantindo outra perspectiva das dunas e da costa.

Para quem quer experimentar algo diferente, o sandboard permite deslizar na prancha pelas encostas mais íngremes — uma alternativa empolgante para quem adora esportes radicais. Os equipamentos são fornecidos nas bases de embarque, e os instrutores ensinam a técnica básica em poucos minutos.

Dicas para aproveitar ao máximo

Chegue cedo para evitar o calor intenso do meio-dia e garantir bons lugares nas dunas para assistir ao pôr do sol.

Combine seu tour de buggy com um almoço em restaurante local, onde pratos à base de frutos do mar fresco são servidos em cumbucas de cerâmica.

Para os fotógrafos, leve uma capa protetora para a câmera, pois a areia fina pode entrar nos equipamentos. E não esqueça de reservar seu passeio com antecedência, especialmente na alta temporada.

Segurança e preparação

Antes de embarcar no buggy, é essencial vestir calçado fechado, óculos de sol e protetor solar resistente à água.

Leve sempre água e um lanche leve, pois os passeios podem durar de duas a quatro horas. Escolha empresas credenciadas e verifique se o guia possui treinamento em primeiros socorros.

A sinalização das trilhas varia de acordo com a maré e o clima, então respeitar as orientações do guia é fundamental para uma experiência segura.

Aventuras que marcam a memória

O turismo de aventura em Fortaleza, com suas dunas douradas e passeios de buggy repletos de adrenalina, revela uma faceta fascinante do Ceará.

Cada subida, cada curva e cada mergulho em lagoa cristalina criam lembranças que ficam para sempre. Se você busca emoção aliada a paisagens de tirar o fôlego, não deixe de incluir a Duna do Pôr do Sol e os trajetos de buggy no seu roteiro de viagem.

