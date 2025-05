Samir Xaud: quem é o dirigente de Roraima que ganha apoio para comandar CBF

**Samir Xaud: O Dirigente de Roraima que Ganha Apoio para Liderar a CBF**

Samir Xaud, atualmente vinculado à Federação Roraimense de Futebol (FRF), está se destacando como um forte candidato à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sucedendo o afastado Ednaldo Rodrigues. Com o apoio de 22 federações estaduais, sua candidatura se torna cada vez mais promissora à medida que a eleição se aproxima, marcada para o dia 25 de maio.

### Quem é Samir Xaud?

Nascido em Boa Vista, Roraima, Samir Xaud tem 41 anos e é tanto empresário quanto médico especializado em esportes. Ele é filho de Zeca Xaud, que preside a FRF há quatro décadas, tendo sido reeleito mais recentemente em 2023.

Em 2022, Samir tentou se eleger deputado federal pelo MDB, obtendo 4.816 votos, o que representou 1,65% do total em Roraima. Embora não tenha sido eleito, ele encerrou o pleito como suplente. Durante essa campanha, atuou como sócio de uma empresa que prestou serviços à CBF, oferecendo 150 consultas médicas e exames mensais para profissionais do futebol local, com um contrato que previa um pagamento de R$ 30 mil por mês.

Recentemente, ele foi escolhido como candidato único e foi eleito presidente da FRF, recebendo nove dos dez votos disponíveis, com uma abstenção. Sua posse está prevista para o início de 2027, a menos que assuma a CBF antes, em meio ao atual cenário de transição.

### Favorito para a Presidência da CBF

A candidatura de Samir à presidência da CBF ganhou força com o apoio de 19 federações que se distanciaram de Ednaldo Rodrigues, totalizando 22 assinaturas em seu manifesto. Isso inclui federações de estados tradicionalmente aliados ao presidente afastado, como a Bahia e o Espírito Santo.

De acordo com as regras do estatuto da CBF, que voltou a valer após mudanças recentes, é necessário o apoio de no mínimo oito federações estaduais e cinco clubes para registrar uma chapa. Com 27 federações em total, a concorrência parece inviável. Aliados de Samir afirmam que já existem pelo menos cinco assinaturas de clubes para respaldar sua candidatura.

A eleição da CBF ocorrerá no próximo domingo, véspera da chegada do renomado técnico Carlo Ancelotti ao Brasil, o que adiciona um elemento de expectativa ao evento.

### Conclusão

Samir Xaud se destaca não apenas por sua trajetória familiar e profissional, mas também pela capacidade de angariar apoio significativo em um momento de transição na direção do futebol brasileiro. Sua candidatura representa uma chance de renovação em uma entidade que enfrenta desafios e expectativas de mudança.