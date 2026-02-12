turistas lotam loja do Fluminense em Copacabana para assistir a jogo contra o Botafogo

Os turistas que circulam pelo Rio de Janeiro não estão interessados apenas no carnaval: parecem também querer assistir a partidas entre clubes tradicionais, no estádio de futebol mais conhecido do mundo. Nos últimos dias, a loja do Fluminense em Copacabana virou ponto de atração para visitantes estrangeiros e gerou uma cena incomum: longas filas que começavam na porta da loja, na Rua Barata Ribeiro, quase na esquina da Rua Figueiredo de Magalhães, e se estendiam até a altura da Rua Santa Clara, passando pela Anita Garibaldi. O objetivo era compra ingressos para o jogo desta noite, contra o Botafogo, às 19h30, no Marcanã.
Turistas e torcedores do Fluminense fazem fila gigante para comprar ingressos
Na quarta e nesta quinta-feira (12), dezenas de pessoas, muitas delas visitantes de fora do país, faziam fila nas calçadas, aguardando atendimento para garantir ingressos e produtos oficiais. Nos momentos de maior fluxo, chegavam a ser mais de cem pessoas.
As cenas ganharam as redes sociais. Entre os internautas, a previsão é que as longas filas continuem carnaval afora, já que na próxima segunda-feira, dia 16, o Fluminense enfrentará o Bangu pelo Campeonato Carioca, às 18h, também no Maracanã. “Imagina Flu x Bangu, a quantidade de gringos nos jogos”, comentou um.
Estrangeiros também podem adquirir ingressos pela internet para partidas no Maracanã, por meio das plataformas oficiais dos clubes mandantes. O procedimento exige cadastro prévio, que inclui reconhecimento facial, e, em alguns casos, permite o uso do passaporte no lugar do CPF. Apesar disso, turistas relatam dificuldades com o sistema e com a finalização da compra por meio de seus cartões internacionais. Por isso, parte dos visitantes opta por garantir as entradas presencialmente em pontos físicos de venda ou com o auxílio de agências especializadas.