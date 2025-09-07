A seleção da Turquia é a primeira finalista do Campeonato Mundial feminino de vôlei, que está sendo realizado na Tailândia. Na manhã deste sábado, o time derrotou o Japão por 3 a 1, parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25. A equipe espera o vencedor da partida entre Itália e Brasil, que será realizada neste sábado, às 9h30 (de Brasília) com transmissão do sportv e tempo real do ge.
Turquia vence Japão e vai pela primeira vez à final do Mundial de vôlei
Relacionados
Como melhorar no Âmbito Pessoal: Hábitos e Atitudes que Transformam sua Vida
Cuidar do desenvolvimento pessoal é uma das decisões mais poderosas que alguém pode tomar. Ao investir em si mesmo, você fortalece sua autoestima, melhora relacionamentos, se sente mais confiante e … Leia mais
Como cuidar de Cães e Gatos: Dicas simples para o dia a dia
Conviver com cães e gatos é uma das experiências mais recompensadoras da vida. Eles trazem amor, companhia e alegria para qualquer casa. Mas, como qualquer ser vivo, eles precisam de … Leia mais