O Campeonato Italiano abre os trabalhos nesta segunda-feira, 25, com o confronto entre Udinese e Hellas Verona, marcado para às 13h30, no Estádio Friuli, em Udine. O confronto, válido pela rodada de abertura, traz em si uma leitura de equilíbrio e importância: para os Friulani, o início de uma campanha sob o olhar da torcida; para os visitantes, a chance de manter uma boa sequência sobre o rival.
A Udinese encerrou a temporada passada na 12ª colocação e se destacou nas performances de Jurgen Ekkelenkamp e Iker Bravo. O meio-campista Arthur Atta, identificado como uma das principais promessas desta temporada, já aparece como destaque para romper defesas e ser motor criativo no meio-campo.
O Hellas Verona, que terminou a temporada anterior em 14º lugar com Faraoni, Serdar e Mosquera como nomes de projeção, aposta em estabilidade tática e na continuidade de evolução sob comando de seu técnico.
As equipes só fizeram uma partida na temporada até então e ambas avançaram de fase na Copa da Itália. A Udinese passou sem sustos ao vencer o Carrarese por 2 a 0, enquanto o Hellas Verona passou nos pênaltis contra o Cerignola ao empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Como assistir ao jogo entre Udinese e Hellas Verona?
Udinese e Hellas Verona vão se enfrentar na tarde desta segunda-feira, 25, às 13h30, no Estádio Friuli, pela 1ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão da ESPN3 e do Disney+.
Prováveis escalações:
Udinese: Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Davis e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic.
Hellas Verona: Montipò; Núñez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernède, Niasse, Frese; Nascimento e Mosquera. Técnico: Paolo Zanetti.
Odds para Udinese x Hellas Verona:
Resultado final
Betano: Udinese (1.88) – Empate (3.25) – Hellas Verona (4.75)
Bet 365: Udinese (1.85) – Empate (3.20) – Hellas Verona (4.75)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Paride Tremolada
- Assistentes: Davide Moro e Marco Ceccon
- VAR (Árbitro de Vídeo): Matteo Gariglio
- AVAR (Assistente VAR): Marco Guida
- Quarto árbitro: Daniele Perenzoni