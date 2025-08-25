le immagini
Fabio Marsiglia
Sono centinaia i tifosi della Sampdoria che hanno risposto all’appello lanciato via social dai gruppi della Sud e oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 18.30 si sono radunati in via del Piano sotto la gradinata Sud per vivere insieme il prepartita di Sampdoria-Modena, prima giornata del campionato di Serie B 2025/26.Alle 18.52, poi, in molti hanno acclamato l’arrivo del pullman della squadra, entrato nella pancia del Ferraris a circa un’ora e mezza dal calcio d’inizio del match, previsto per le 20.30.Questa sera al Ferraris si preannuncia il pienone, anche grazie ai tanti tifosi abbonatisi quest’anno, ben 20392, nuovo record cittadino per quanto riguarda la città di Genova in Serie B: il precedente primato apparteneva al Genoa, con 153 tessere in meno accumulate nella stagione 2022/23.
