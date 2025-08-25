Os times voltam ao gramado pelo Brasileirão no próximo domingo. O Bahia vai ao interior paulista enfrentar o Mirassol — dias depois de atuar pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Santos recebe o Fluminense.
Um encantado, um preocupado
Os holofotes não ficaram apenas dentro do campo. O motivo? Carlo Ancelotti e Juan Pablo Vojvoda estiveram nos camarotes da Fonte Nova. O técnico do Brasil e o novo comandante do Santos, no entanto, deixaram o estádio em Salvador com diferentes sensações.
Ancelotti viu de perto uma atuação de gala do experiente Everton Ribeiro e um golaço de Luciano Juba, atleta de uma posição que precisa de “dono” na seleção: a lateral esquerda — enquanto isso, Jean Lucas, outro nome observado, teve atuação mais discreta no entrosado time de Rogério Ceni. Lucho Rodríguez, mesmo sendo uruguaio, também encheu os olhos do treinador italiano ao decretar o triunfo dos mandantes.
Vojvoda, por outro lado, acompanhou in loco um Santos desnorteado: treinado pelo auxiliar Matheus Bachi, o Peixe, que veio de goleada histórica na semana passada, pouco conseguiu produzir ofensivamente.
Gols e destaques
Juba, avassalador, explode a Fonte Nova. O Bahia iniciou o jogo se lançando ao ataque e perdeu Ademir, por lesão muscular durante uma arrancada, antes dos dez minutos. A ausência, no entanto, não foi tão sentida assim: os mandantes abriram o placar em com Luciano Juba, que recebeu de Everton Ribeiro e acertou um chutaço de fora da área: 1 a 0.