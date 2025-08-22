Uema amplia inscrições para vestibular até dia 29 de agosto
Por Assessoria de Comunicação Institucional em 22 de agosto de 2025
A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) prorrogou o prazo de inscrições para o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes 2026). Os candidatos têm até o dia 29 de agosto para se inscrever no site sigconcursos.uema.br. O pagamento da taxa de R$ 85,00 pode ser feito até 1º de setembro.
A medida busca ampliar o acesso ao principal vestibular do Maranhão, que oferece 5.980 vagas, sendo 5.130 pela Uema e 850 pela Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul).
Para participar, é necessário preencher o formulário com seus dados pessoais, curso e cidade de prova, e gerar o boleto bancário, caso não seja isento do pagamento da taxa de inscrição. A Uema reforça que não é permitido pagamento via Pix, apenas por boleto gerado diretamente no sistema.
Segundo o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), pagamentos por Pix foram identificados e não serão considerados. Em caso de duplicidade, o valor pago via Pix poderá ser devolvido mediante requerimento enviado ao setor de protocolo da universidade no e-mail protocologeral@uema.br.
A Uema recomenda que todos os candidatos leiam atentamente o edital do PAES 2026, disponível no site oficial, para evitar erros e garantir uma inscrição válida.
Para mais informações, acesse: www.paes.uema.br.
Por: Ascom/Uema