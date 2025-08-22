O Fenerbahçe entrou com tudo na disputa por Antony e comunicou nas últimas horas que está disposto a pagar o valor pedido pelo Manchester United: cerca de 45 milhões de euros (R$ 285 milhões, na cotação atual), segundo apurou a ESPN.
Os ingleses naturalmente demonstraram bastante interesse em avançar com as conversas, mas, por enquanto, o atacante brasileiro não está totalmente convencido a rumar ao futebol da Turquia.
Mesmo diante de um salário significativo em Istambul, e até por isso as negociações permanecem de pé, o ex-são-paulino ainda prefere esperar por outros clubes. Porém, muitos dos interessados seguem batendo na tecla do empréstimo.
Neste momento, o Manchester United, com quem o jogador tem contrato até junho de 2027, não vê com bons olhos uma nova transferência por empréstimo, como aconteceu na temporada passada, quando o atacante saiu para defender o Betis, onde, inclusive, teve bons números (nove gols e seis assistência em 26 jogos oficiais).
O clube espanhol, aliás, continua a ser um dos mais empenhados nos bastidores na tentativa de fechar – novamente por empréstimo, se possível – com Antony. O cenário também agrada ao jogador revelado em Cotia.
Além do Betis, o Manchester United recebeu consultas – quase todas por empréstimo – de outros clubes da Europa, entre eles Brighton, da Inglaterra, Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Benfica, de Portugal. Até agora, todas as investidas em questão não tiveram evolução.
Aos 25 anos, Antony, vale lembrar, chegou ao futebol inglês em 2022, proveniente do Ajax, da Holanda, a troco de quase 100 milhões de euros.