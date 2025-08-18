INGRESSOS PARA O UFC FIGHT NIGHT: OLIVEIRA x FIZIEV NO RIO DE JANEIRO COMEÇAM A SER VENDIDOS NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (20)

O Octógono do UFC volta à Farmasi Arena no dia 11 de outubro com Charles do Bronxs na luta principal

Ingressos a partir de R$ 130, disponíveis em https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-fight-night

O UFC está de volta ao Rio de Janeiro! No dia 11 de outubro, o Octógono retorna à Farmasi Arena com o ex-campeão peso-leve e maior finalizador da história do UFC, Charles Oliveira, e um card repleto de promessas brasileiras que esperam impressionar lutando em casa.

Os ingressos para o evento começam a ser vendidos na próxima quarta-feira, 20 de agosto, em https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-fight-night. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda exclusiva na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 12h, e fãs cadastrados no site do evento (https://www.ufc.com.br/rio) terão acesso a uma pré-venda na terça-feira, 19 de agosto, às 10h. O card completo do evento será transmitido com exclusividade pelo UFC Fight Pass.

O UFC FIGHT NIGHT: OLIVEIRA x FIZIEV será o 13º evento do UFC em solo carioca. Em sua passagem mais recente pelo Rio, no UFC 301, em maio de 2024, a organização reuniu na Farmasi Arena mais de 14.000 fãs, que assistiram a segunda defesa de cinturão do campeão peso-mosca Alexandre Pantoja e o retorno do Rei do Rio, José Aldo, ao Octógono do UFC.

Desta vez, o card será liderado por um favorito dos fãs e um dos maiores recordistas da história do UFC: Charles Oliveira (35-11). Ex-campeão peso-leve do UFC, recordista em número de vitórias pela via rápida (20), em número de vitórias por finalização (16) e em número de bônus por performance (20), Do Bronxs busca retomar o caminho das vitórias e trilhar mais uma vez o caminho até o cinturão da divisão. Essa será a primeira vez em cinco anos que Charles lutará no Brasil. Seu retrospecto em casa não poderia ser melhor: em seis lutas no Brasil no UFC, seis vitórias – todas elas pela via rápida.

Do outro lado do Octógono estará o atual No. 10 da divisão, Rafael Fiziev (13-4). Natural do Quirguistão, Fiziev chegou ao ranking peso-leve com vitórias sobre nomes importantes da divisão como o ex-campeão Rafael Dos Anjos, Renato Moicano e King Green. Conhecido por seu Muay Thai afiado, Rafael tem 9 de suas 13 vitórias na carreira pela via rápida, seis delas ainda no primeiro round. Embalado por uma vitória em junho deste ano sobre uma promessa da divisão, Ignacio Bahamondes, Fiziev busca agora chegar ao Top 5 do peso-leve pela primeira vez.

Outras quatro lutas já foram confirmadas para o evento:

Ingressos à venda a partir de 20 de agosto

Os ingressos para o UFC FIGHT NIGHT: OLIVEIRA x FIZIEV estarão disponíveis a partir de 20 de agosto em https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-fight-night.

Assim como em eventos anteriores, os fãs também poderão adquirir pacotes de VIP Experience, ingressos que oferecem experiências diferenciadas e exclusivas, como assentos reservados na luta e na pesagem, fotos com o cinturão dos campeões dentro do Octógono, além de meet and greet com atletas e lounge exclusivo com serviço de alimentos e bebidas.

Confira os setores e valores* de ingressos para o UFC FIGHT NIGHT: OLIVEIRA x FIZIEV

CATEGORIA INTEIRA MEIA Cadeira Corner Nível 3 R$ 260,00 R$ 130,00 Cadeira Lateral Nível 3 R$ 350,00 R$ 175,00 Cadeira Central Nível 3 R$ 450,00 R$ 225,00 Cadeira Corner Nível 1 R$ 690,00 R$ 345,00 Cadeira Lateral Nível 1 R$ 810,00 R$ 405,00 Cadeira Central Nível 1 R$ 950,00 R$ 475,00 Camarote R$ 990,00 R$ 495,00 Cadeira Premium R$ 1.250,00 R$ 625,00 Upper Floor R$ 1.450,00 R$ 725,00 Octógono Premium R$ 1.850,00 R$ 925,00

* Valor para assentos individuais

Valores para os pacotes do VIP Experience**:

CATEGORIA INTEIRA MEIA Elite Package R$ 3.550,00 (Entrada = R$ 1.850,00) (Serviço = R$ 1.700,00) R$ 2.625,00 (Entrada = R$ 925,00) (Serviço = R$ 1.700,00) Ultimate Plus R$ 3.750,00 (Entrada = R$ 1.850,00) (Serviço = R$ 1.900,00) R$ 2.825,00 (Entrada = R$ 925,00) (Serviço = R$ 1.900,00)

**O “UFC VIP Experience” inclui serviços de catering (Bebida e Comida). O consumo de bebidas alcoólicas (cerveja) fica restrito à área reservada para “Hospitality Center” e se encerra no início do card principal. O “UFC VIP Experience” também inclui assentos reservados no evento de Pesagem e tour no Octógono pós-evento. Favor consultar https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-fight-night para mais detalhes sobre cada pacote.

UFC FIGHT NIGHT: OLIVEIRA x FIZIEV*

Peso-leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev

Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio

Peso-pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso-pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso-palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

*Ordem não-oficial. Card sujeito a alterações. Mais lutas a serem anunciadas.

Para mais informações, visite https://www.ufc.com.br/rio

Classificação etária: 16 e 17 anos desacompanhados. Permitida a entrada e permanência de crianças/adolescentes de 6 a 15 anos de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por decisão judicial.