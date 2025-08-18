Bundesliga 21/22
Hertha Berlin
Olímpico de Berlim
Principais lances
Estatísticas
Posse de bola
Finalizações
Minuto a minuto
-
APITA O ÁRBITRO! ACABA O JOGO! O Bayern vence tranquilamente fora de casa!
-
GOL ANULADO! O VAR vê um toque de mão do Sané no lance e o árbitro invalida o lance
-
Leroy Sané faz jogada pela direita, ele limpa o Santiago Ascacibar, chuta de perna esquerda no ângulo e a redonda descansa no fundo da rede
-
Faltas cometidas: Hertha Berlin 9, Bayern 7
-
Omar Richards faz jogada pela esquerda, ele toca para o Jamal Musiala na entrada da área, Dedryck Boyata dá bote e corta o problema
-
GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO HERTHA! EKKELEMKAMP DESCONTA!
-
ALTERAÇÃO NO HERTHA: sai Ishak Belfodil, entra Jurgen Ekkelenkamp
-
OUTRA SUBSTITUIÇÃO: sai Lucas Hernández, entra Dayot Upamecano
-
MAIS UMA: sai Serge Gnabry, entra Paul Wanner
-
MUDANÇA NO BAYERN: sai Thomas Müller, entra Jamal Musiala
-
Joshua Kimmich enfia para o Serge Gnabry na área, ele ganha na corrida do Fredrik Bjorkan, chuta na saída do goleiro e manda para o fundo da rede
-
GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! GNABRY FAZ O DELE!
-
O Alexander Schwolow sai jogando errado e a bola sobra para o Leroy Sané empurrar a redonda para o fundo
-
GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! LEROY SANÉ AUMENTA!
-
-
Lançamentos certos: Hertha 5, Bayern 14
-
Suat Serdar é acionado na área, ele chuta cruzado rasteiro e o Joshua Kimmich bloqueia o caminho
-
ALTERAÇÃO NO HERTHA: sai Myziane Maolida, entra Stevan Jovetic
-
MAIS UMA: sai Kingsley Coman, entra Omar Richards
-
MUDANÇA NO BAYERN: sai Corentin Tolisso, entra Marcel Sabitzer
-
Lucas Tousart lança a redonda para o ataque, Lucas Hernández acompanha o lançamento e ele corta de cabeça
-
PRA FORA! Corentin Tolisso levanta a redonda na área, Serge Gnabry domina, chuta de perna esquerda e a redonda sai com perigo do lado da trave direita
-
Benjamin Pavard enfia para o Leroy Sané na direita, ele erra o domínio e a bola sai pela linha lateral
-
OUTRA SUBSTITUIÇÃO: sai Maximilian Mittelstädt, entra Fredrik Bjorkan
-
MAIS UMA: sai Vladimir Darida, entra Marvin Plattenhardt
-
MUDANÇA NO HERTHA: sai Márton Dárdai, entra Santiago Ascacibar
-
Finalizações certas: Hertha 1, Bayern 10
-
Linus Gechter alça a redonda no meio da área, Márton Dárdai sobe, cabeceia e a bola vai sem rumo pela linha de fundo
-
Lucas Tousart é acionado pelo Peter Pekarík na área e o Niklas Süle manda para escanteio
-
Tolisso enfia para o Coman na área, ele limpa o Dedryck Boyata, tenta chutar e é travado pelo Darida
-
-
Kingsley Coman alça a bola na área, Serge Gnabry tenta voleio e é bloqueado pelo Maximilian Mittelstädt
-
Thomas Müller avança pelo meio, ele perde o controle da bola, adianta demais e a redonda fica com o goleiro Alexander Schwolow
-
A BOLA VOLTA A ROLAR! VAMOS PARA OS 45 MINUTOS FINAIS!
-
ACABA A PRIMEIRA ETAPA! O Bayern vai com vantagem para o vestiário!
-
Thomas Muller fica com a sobra de bola após jogada do Robert Lewandowski, ele chuta no canto, o Alexander Schwolow se estica e não consegue pegar
-
GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! THOMAS MULLER FAZ O DELE!
-
Desarmes certos: Hertha 10, Bayern 9
-
Dedryck Boyata toca para o Vladimir Darida, o camisa 6 avança pelo meio, Corentin Tolisso aperta e consegue roubar a posse
-
Suat Serdar domina enfiada de bola do Linus Gechter, ele tenta finalizar, não bate bem e o Manuel Neuer agarra
-
Serge Gnabry lança a redonda na área, Robert Lewandowski finaliza e o Alexander Schwolow espalma para escanteio
-
Joshua Kimmich enfia para o Leroy Sané na área, ele tenta chutar e o Dedryck Boyata chega primeiro de carrinho
-
Leroy Sané arranca pela direita, enfia para o Serge Gnabry, ele cruza, Corentin Tolisso arremata de joelho e a bola sobe demais
-
O Hertha se livra facilmente da bola, raramente passa do meio-campo e o Bayern tenta ampliar
-
Corentin Tolisso alça a redonda na área, Thomas Müller domina, tenta ajeitar para o Robert Lewandowski e o Maximilian Mittelstädt afasta o perigo
-
Robert Lewandowski abre para o Kingsley Coman na esquerda, ele cruza na área, Corentin Tolisso cabeceia de peixinho, o arremate vai no canto direito e estufa a rede
-
-
GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BAYERN! TOLISSO ABRE O PLACAR!
-
Benjamin Pavard lança para o Robert Lewandowski, Peter Pekarík briga pela redonda e rouba a posse
-
Ishak Belfodil recebe lançamento na área de Suat Serdar, ele sobe, cabeceia no canto direito e o Manuel Neuer agarra sem problemas
-
Joshua Kimmich alça a redonda na área, Robert Lewandowski domina, Dedryck Boyata pressiona e rouba a bola
-
Thomas Müller enfia para o Benjamin Pavard na direita, ele cruza rasteiro, Robert Lewandowski dá um toque de letra e o Maximilian Mittelstädt impede o gol
-
Joshua Kimmich lança a redonda para o ataque, o passe sai muito forte e a bola fica nas mãos do Alexander Schwolow
-
Posse de bola: Hertha Berlin 36%, Bayern 64%
-
DEFENDE O GOLEIRO! Joshua Kimmich arranca pela direita, ele cruza na área, Kingsley Coman domina, chuta cruzado, Alexander Schwolow se estica e espalma a bola
-
Joshua Kimmich enfia para o Thomas Müller na área, ele tenta driblar o Alexander Schwolow e o camisa 1 consegue tirar a bola do meia alemão
-
Joshua Kimmich levanta a redonda na área, Alexander Schwolow sai na bola e agarra no ponto mais alto
-
Leroy Sané abre para o Coman na esquerda, ele encara o Peter Pekarík e o camisa 2 manda de carrinho para escanteio
-
GOL ANULADO! O VAR analisa o lance, nota impedimento do Corentin Tolisso e o árbitro invalida o lance
-
Thomas Müller levanta a redonda na área, Corentin Tolisso se desloca desmarcado, bate de voleio e manda para o fundo da rede
-
IMPEDIDO! Lucas Hernández lança para o Serge Gnabry, ele ajeita para o Thomas Müller na área e o bandeira já paralisa ao marcar a posição irregular
-
APITA O ÁRBITRO! A BOLA COMEÇA A ROLAR!
-
Pré-jogo
-
-
As duas equipes já estão no gramado! A bola vai rolar em instantes!
-
O palco do duelo será Olympiastadion, em Berlin (ALE)
-
O dono do apito será o Bastian Dankert
-
Do outro lado, o Bayern pretende seguir firme na briga pelo título. Nos últimos 5 jogos, a equipe venceu em quatro oportunidades e perdeu uma vez
-
De um lado, o Hertha Berlin pretende vencer para se distanciar da parte inferior da tabela. Nos último 5 jogos, a equipe venceu uma vez, empatou em uma oportunidade e perdeu em três ocasiões
-
BOA TARDE, TORCEDOR! Vamos acompanhar juntos todas emoções entre Hertha Berlin e Bayern
Escalação
Hertha Berlin
Bayern
- TEC – Julian Nagelsmann
- GOL – Manuel Neuer
- ZAG – Niklas Süle
-
ZAG –
Lucas Hernández
ZAG –
Dayot Upamecano
- LAT – Benjamin Pavard
-
ATA –
Serge Gnabry
MEI –
Jamal Musiala
-
MEI –
Corentin Tolisso
MEI –
Marcel Sabitzer
- VOL – Joshua Kimmich
-
ATA –
Thomas Müller
MEI –
Paul Wanner
- ATA – Robert Lewandowski
-
ATA –
Kingsley Coman
LAT –
Omar Richards
- ATA – Leroy Sané