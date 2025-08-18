Hertha Berlin 1 x Bayern 4 | Bundesliga 21/22 | Gazeta Esportiva



















Bundesliga 21/22

Hertha Berlin Logo da equipe Hertha Berlin


1

×

4

Logo da equipe Bayern Bayern

Olímpico de Berlim

Principais lances

Estatísticas

Posse de bola

Finalizações

0


(Pra fora)
0


(No gol)
0
0


(Pra fora)

Minuto a minuto

  • Fim de jogo

    APITA O ÁRBITRO! ACABA O JOGO! O Bayern vence tranquilamente fora de casa!

  • GOL ANULADO! O VAR vê um toque de mão do Sané no lance e o árbitro invalida o lance

  • Leroy Sané faz jogada pela direita, ele limpa o Santiago Ascacibar, chuta de perna esquerda no ângulo e a redonda descansa no fundo da rede

  • Faltas cometidas: Hertha Berlin 9, Bayern 7

  • Omar Richards faz jogada pela esquerda, ele toca para o Jamal Musiala na entrada da área, Dedryck Boyata dá bote e corta o problema

  • Gol

    GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO HERTHA! EKKELEMKAMP DESCONTA!

  • Substituição
    Logo da equipe

    ALTERAÇÃO NO HERTHA: sai Ishak Belfodil, entra Jurgen Ekkelenkamp

  • Substituição
    Logo da equipe

    OUTRA SUBSTITUIÇÃO: sai Lucas Hernández, entra Dayot Upamecano

  • Substituição
    Logo da equipe

    MAIS UMA: sai Serge Gnabry, entra Paul Wanner

  • Substituição
    Logo da equipe

    MUDANÇA NO BAYERN: sai Thomas Müller, entra Jamal Musiala

  • Joshua Kimmich enfia para o Serge Gnabry na área, ele ganha na corrida do Fredrik Bjorkan, chuta na saída do goleiro e manda para o fundo da rede

  • Gol

    GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! GNABRY FAZ O DELE!

  • O Alexander Schwolow sai jogando errado e a bola sobra para o Leroy Sané empurrar a redonda para o fundo

  • Gol

    GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! LEROY SANÉ AUMENTA!

  • Lançamentos certos: Hertha 5, Bayern 14

  • Suat Serdar é acionado na área, ele chuta cruzado rasteiro e o Joshua Kimmich bloqueia o caminho

  • Substituição
    Logo da equipe

    ALTERAÇÃO NO HERTHA: sai Myziane Maolida, entra  Stevan Jovetic

  • Substituição
    Logo da equipe

    MAIS UMA: sai Kingsley Coman, entra Omar Richards

  • Substituição
    Logo da equipe

    MUDANÇA NO BAYERN: sai Corentin Tolisso, entra Marcel Sabitzer

  • Lucas Tousart lança a redonda para o ataque, Lucas Hernández acompanha o lançamento e ele corta de cabeça

  • PRA FORA! Corentin Tolisso levanta a redonda na área, Serge Gnabry domina, chuta de perna esquerda e a redonda sai com perigo do lado da trave direita

  • Benjamin Pavard enfia para o Leroy Sané na direita, ele erra o domínio e a bola sai pela linha lateral

  • Substituição
    Logo da equipe

    OUTRA SUBSTITUIÇÃO: sai Maximilian Mittelstädt, entra Fredrik Bjorkan

  • Substituição
    Logo da equipe

    MAIS UMA: sai Vladimir Darida, entra Marvin Plattenhardt

  • Substituição
    Logo da equipe

    MUDANÇA NO HERTHA: sai Márton Dárdai, entra Santiago Ascacibar

  • Finalizações certas: Hertha 1, Bayern 10

  • Linus Gechter alça a redonda no meio da área, Márton Dárdai sobe, cabeceia e a bola vai sem rumo pela linha de fundo

  • Lucas Tousart é acionado pelo Peter Pekarík na área e o Niklas Süle manda para escanteio

  • Tolisso enfia para o Coman na área, ele limpa o Dedryck Boyata, tenta chutar e é travado pelo Darida

  • Kingsley Coman alça a bola na área, Serge Gnabry tenta voleio e é bloqueado pelo Maximilian Mittelstädt

  • Thomas Müller avança pelo meio, ele perde o controle da bola, adianta demais e a redonda fica com o goleiro Alexander Schwolow

  • Começo do segundo tempo

    A BOLA VOLTA A ROLAR! VAMOS PARA OS 45 MINUTOS FINAIS!

  • Intervalo

    ACABA A PRIMEIRA ETAPA! O Bayern vai com vantagem para o vestiário!

  • Thomas Muller fica com a sobra de bola após jogada do Robert Lewandowski, ele chuta no canto, o Alexander Schwolow se estica e não consegue pegar

  • Gol

    GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! THOMAS MULLER FAZ O DELE!

  • Desarmes certos: Hertha 10, Bayern 9

  • Dedryck Boyata toca para o Vladimir Darida, o camisa 6 avança pelo meio, Corentin Tolisso aperta e consegue roubar a posse

  • Suat Serdar domina enfiada de bola do Linus Gechter, ele tenta finalizar, não bate bem e o Manuel Neuer agarra

  • Serge Gnabry lança a redonda na área, Robert Lewandowski finaliza e o Alexander Schwolow espalma para escanteio

  • Joshua Kimmich enfia para o Leroy Sané na área, ele tenta chutar e o Dedryck Boyata chega primeiro de carrinho

  • Leroy Sané arranca pela direita, enfia para o Serge Gnabry, ele cruza, Corentin Tolisso arremata de joelho e a bola sobe demais

  • O Hertha se livra facilmente da bola, raramente passa do meio-campo e o Bayern tenta ampliar

  • Corentin Tolisso alça a redonda na área, Thomas Müller domina, tenta ajeitar para o Robert Lewandowski e o Maximilian Mittelstädt afasta o perigo

  • Robert Lewandowski abre para o Kingsley Coman na esquerda, ele cruza na área, Corentin Tolisso cabeceia de peixinho, o arremate vai no canto direito e estufa a rede

  • Gol

    GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BAYERN! TOLISSO ABRE O PLACAR!

  • Benjamin Pavard lança para o Robert Lewandowski, Peter Pekarík briga pela redonda e rouba a posse

  • Ishak Belfodil recebe lançamento na área de Suat Serdar, ele sobe, cabeceia no canto direito e o Manuel Neuer agarra sem problemas

  • Joshua Kimmich alça a redonda na área, Robert Lewandowski domina, Dedryck Boyata pressiona e rouba a bola

  • Thomas Müller enfia para o Benjamin Pavard na direita, ele cruza rasteiro, Robert Lewandowski dá um toque de letra e o Maximilian Mittelstädt impede o gol

  • Joshua Kimmich lança a redonda para o ataque, o passe sai muito forte e a bola fica nas mãos do Alexander Schwolow

  • Posse de bola: Hertha Berlin 36%, Bayern 64%

  • DEFENDE O GOLEIRO! Joshua Kimmich arranca pela direita, ele cruza na área, Kingsley Coman domina, chuta cruzado, Alexander Schwolow se estica e espalma a bola

  • Joshua Kimmich enfia para o Thomas Müller na área, ele tenta driblar o Alexander Schwolow e o camisa 1 consegue tirar a bola do meia alemão

  • Joshua Kimmich levanta a redonda na área, Alexander Schwolow sai na bola e agarra no ponto mais alto

  • Leroy Sané abre para o Coman na esquerda, ele encara o Peter Pekarík e o camisa 2 manda de carrinho para escanteio

  • GOL ANULADO! O VAR analisa o lance, nota impedimento do Corentin Tolisso e o árbitro invalida o lance

  • Thomas Müller levanta a redonda na área, Corentin Tolisso se desloca desmarcado, bate de voleio e manda para o fundo da rede

  • IMPEDIDO! Lucas Hernández lança para o Serge Gnabry, ele ajeita para o Thomas Müller na área e o bandeira já paralisa ao marcar a posição irregular

  • Começo de jogo

    APITA O ÁRBITRO! A BOLA COMEÇA A ROLAR!


  • Pré-jogo

  • As duas equipes já estão no gramado! A bola vai rolar em instantes!

  • O palco do duelo será Olympiastadion, em Berlin (ALE)

  • O dono do apito será o Bastian Dankert

  • Do outro lado, o Bayern pretende seguir firme na briga pelo título. Nos últimos 5 jogos, a equipe venceu em quatro oportunidades e perdeu uma vez

  • De um lado, o Hertha Berlin pretende vencer para se distanciar da parte inferior da tabela. Nos último 5 jogos, a equipe venceu uma vez, empatou em uma oportunidade e perdeu em três ocasiões

  • BOA TARDE, TORCEDOR! Vamos acompanhar juntos todas emoções entre Hertha Berlin e Bayern

Escalação

Hertha Berlin

Bayern

  • TEC – Julian Nagelsmann
  • GOL – Manuel Neuer
  • ZAG – Niklas Süle

  • ZAG –
    Lucas Hernández
    Saída

    ZAG –
    Dayot Upamecano
    Entrada

  • LAT – Benjamin Pavard

  • ATA –
    Serge Gnabry
    Saída

    MEI –
    Jamal Musiala
    Entrada

  • MEI –
    Corentin Tolisso
    Saída

    MEI –
    Marcel Sabitzer
    Entrada

  • VOL – Joshua Kimmich

  • ATA –
    Thomas Müller
    Saída

    MEI –
    Paul Wanner
    Entrada

  • ATA – Robert Lewandowski

  • ATA –
    Kingsley Coman
    Saída

    LAT –
    Omar Richards
    Entrada

  • ATA – Leroy Sané

© 1997-2025 Gazeta Esportiva

Política de Privacidade & Cookies






Source link