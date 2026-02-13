UFMA abre 150 vagas na especialização gratuita a distância em Gestão em Saúde

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) abriu 150 vagas na especialização gratuita a distância em Gestão em Saúde do Programa Nacional de Formação em Administração Pública.
Essas vagas poderão ser pleiteadas por portadores de diploma de curso superior, que seja reconhecido pelo MEC, de preferência, que estejam inseridos no SUS.
As oportunidades serão divididas entre os polos de: Açailândia, Alto Parnaíba, Bacabal, Chapadinha Codó, Coelho Neto, Imperatriz e São Luís. A duração será de 18 meses.
Inscrições abertas para a especialização gratuita a distância em Gestão em Saúde da UFMA
Os graduados, que tenham interesse, devem ter acesso à internet e morar na cidade polo ou próximo a ela, de maneira que consiga participar dos encontros presenciais.
As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.fsaduconcursos.org.br/c/1372/info.php até 17h do dia 19/02/2026. O valor da taxa de inscrição é R$ 100. Para mais informações, acesse o edital.
Endereços dos polos:
- Açailândia Av. Contorno, s/n lote 01, Qd. 38, Jardim Glória, (Antigo Cetecma/UNIVIMA). CEP: 65930-000. Açailândia/MA
- Alto Parnaíba Rua Prefeito Elias Rocha nº 55 Bairro Santa Cruz. CEP: 65810-000. Alto Parnaíba/MA
- Bacabal Av. João Alberto, S/N, Bairro Bambu. CEP: 65700-000. Bacabal/MA. Chapadinha MA 230, KM 04, Bairro Boa Vista; S/N; CEP: 65500-000
- Codó Rua Henrique Figueiredo, SN – Centro. CEP: 65400-000. Codó/MA
- Coelho Neto Avenida Antonio Guimarães, S/N Bairro Olho D’ Aguinha. Coelho Neto/MA
- Imperatriz Rua D. Pedro II, s/n. Praça União. Bacuri. CEP: 65.900-000. Imperatriz/MA
- São Luís Av. dos Portugueses, n 1966 – Campus Universitário do Bacanga, CEP: 65080-805 – São Luís