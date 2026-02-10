10 Şubat öğlen saatlerinde, SJC altın külçelerinin fiyatı, alım için yaklaşık 178 milyon VND/ons ve satım için 181 milyon VND/ons olarak işlem görüyordu; bu da günün açılış fiyatına göre istikrarlı bir seyir izliyordu.

Bu arada, dünya piyasasında altının fiyatı ons başına 5.024 dolar seviyesinde olup, sabah seansının başlangıcına göre yaklaşık 25 dolar düşüş göstermiştir.

Altın fiyatları son günlerde sürekli olarak dalgalanıyor, bazen ons başına yüz dolara kadar varan değişimler gösteriyor. Son iki haftadaki altın fiyat aralığı, ons başına yaklaşık 4.400 dolardan rekor seviye olan 5.600 dolara kadar binlerce dolara ulaştı.

Spekülatif faaliyetlerin yatışmasını bekleyin.

UOB Bank Singapur Küresel Piyasa ve Ekonomik Araştırma Birimi Piyasa Stratejisi Başkanı Heng Koon How, altın fiyatlarına ilişkin son tahmininde, spekülatif faaliyetlerin azalması için piyasanın daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu ve bunun da altın fiyatlarının kademeli olarak istikrar kazanmasına ve yeni bir seviye belirlemesine yardımcı olacağını öne sürdü.

Önemli olan, kısa vadeli dalgalanmaların altın fiyatlarını alışılmadık derecede yüksek seviyelere çıkarmasına rağmen, altın fiyatlarının önemli yatırımcı grupları için güvenli liman ve portföy çeşitlendirme aracı olarak rolünün değişmeden kalmasıdır.

Dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan piyasalarda ve Asya’da, merkez bankaları altına yönelik stratejik yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

UOB Singapore, altın konusunda uzun vadeli olumlu bir görüşe sahip olup, fiyat tahminini 2026 yılının ilk çeyreğinde ons başına 4.800 ABD dolarına yükseltmiş, sonraki çeyreklerde kademeli olarak artarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ons başına 5.400 ABD doları ile zirveye ulaşacağını öngörmüştür.

“Uzun vadeli olumlu bir görünümü korurken, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanma riskinin devam edebileceğini de belirtmek önemlidir. Son dönemdeki hızlı fiyat artışları sırasında biriken büyük ölçekli spekülatif pozisyonlar göz önüne alındığında, kısa vadede altın fiyatları üzerinde devam eden satış baskısı olasılığı göz ardı edilemez,” diye analiz etti Bay Heng Koon How.

Altın fiyatlarının bu yılın sonuna kadar ons başına 5.400 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşün açıklaması.

Ocak 2026 sonunda altın fiyatlarındaki keskin yükseliş ve ardından gelen düşüş, çok sayıda analiz ve değerlendirmeye konu oldu. Yıla ons başına 4.300 doların üzerinde başlayan altın fiyatları, 28 Ocak’ta yaklaşık 5.600 dolara yükseldi, ancak sadece iki gün sonra yaklaşık %10’luk büyük bir düşüş yaşayarak 2 Şubat’ta ons başına yaklaşık 4.400 dolara kadar geriledi.

UOB uzmanları, bu son derece değişken çift yönlü piyasa bağlamında, altın fiyatlarındaki beklenen oynaklığın %30’un üzerine çıktığına inanıyor; bu oran COVID-19 pandemisi sırasındaki seviyelerden önemli ölçüde yüksek, ancak küresel finansal kriz sırasında kaydedilen aşırı seviyelerden hala düşük.

Altın fiyatlarındaki son düşüşle ilgili olarak, Bay Heng Koon How, bunun nedenlerinden birinin, bireysel yatırımcıların akın etmesiyle birlikte dünyanın birçok büyük ticaret merkezinde kaydedilen fiziksel altın kıtlığı olduğunu ve bunun da alım faaliyetlerinde artışa katkıda bulunduğunu öne sürdü. COMEX’teki altın vadeli işlem piyasasındaki toplam açık pozisyonlardaki artışın yanı sıra NYSE’deki GLD altın ETF’sinin işlem hacmi de benzeri görülmemişti.

Daha önce, Ocak 2026 ortalarında, oynaklığı azaltma çabasıyla COMEX, altın ve değerli metaller için teminat hesaplama yöntemini, ABD doları cinsinden sabit nominal teminattan sözleşme değerinin yüzdesine değiştirdi. Buna ek olarak, Çinli yetkililerin sıkılaştırma önlemleri ve bazı fonların kapanması, kısa vadeli altın talebini azaltmaya başladı.

Şu anda, borsada işlem gören döviz kuruna göre çevrildiğinde, dünya altın fiyatı yaklaşık olarak tael başına 157,9 milyon VND’dir; bu da SJC altın külçelerinin tael başına fiyatından 23 milyon VND daha düşüktür.

Kaynak: https://nld.com.vn/chuyen-gia-uob-du-bao-moi-nhat-ve-gia-vang-196260210115653137.htm