UPF terá recesso acadêmico no Carnaval - UPF

UPF terá recesso acadêmico no Carnaval

A Universidade de Passo Fundo (UPF) informa que não haverá atividades acadêmicas nos dias 16 e 17 de fevereiro, período de Carnaval. Os atendimentos serão retomados normalmente na quarta-feira, dia 18 de fevereiro. A Instituição reforça ainda que a volta às aulas para os cursos de graduação está marcada para o dia 23 de fevereiro, em toda a estrutura multicampi.   

