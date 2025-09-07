Os organizadores do US Open orientaram as emissoras que não destaquem qualquer reação negativa contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a final masculina, que será disputada neste domingo.
O que aconteceu
Donald Trump confirmou sua presença na final do torneio, na qual Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se enfrentarão a partir das 15h (de Brasília). O presidente foi convidado por um patrocinador do torneio e assistirá à partida de um camarote. Segundo a imprensa norte-americana, a Rolex seria a responsável pelo convite.
A previsão é que Trump apareça na cobertura televisiva durante a cerimônia do hino, antes do início do jogo. Dada a presença do presidente dos Estados Unidos, foram previstas medidas de segurança adicionais para a decisão de hoje.