Luego del estreno auspicioso de Éver Almeida en la dirección técnica con el triunfo sobre Sportivo Luqueño, Olimpia se vuelve a mostrar este domingo en el torneo Clausura 2025, esta vez para enfrentar de visitante al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
Será el único partido de la jornada, debido al juego postergado entre Cerro Porteño y Atlético Tembetary.
Para el cuadro franjeado es vital sumar de a tres para seguir buscando su consolidación y principalmente para pelear con chances por los primeros lugares, que por ahora está muy lejano.
Ever Hugo Almeida, que además ya registra un triunfo ante Fernando de la Mora por Copa Paraguay, no podrá contar con tres de sus titulares. Gustavo Vargas, suspendido por su expulsión ante el Auriazul, al igual que Rodney Redes y Adrián Alcaraz, quienes están al servicio de la Albirroja.
La buena noticia para el veterano técnico es la vuelta del goleador Sebastián Ferreira, que ya activó normalmente con el plantel en la semana y sería utilizado para comandar el ataque. El atacante no juega desde la segunda fecha y será un retorno de valía.
Para el Gallo norteño también supone un juego clave porque suma seis partidos sin victorias, incluyendo su derrota en la fecha anterior ante Recoleta en el reestreno de su técnico Felipe Giménez, que lo dejó aún más relegado y con el promedio ya complicado.
Se enfrentaron en 22 ocasiones en la máxima categoría del fútbol paraguayo con 13 victorias para Olimpia, 4 triunfos para Sportivo 2 de Mayo y 5 paridades.
ESTADIO: Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
SPORTIVO 2 DE MAYO: Carlos Servín; Miguel Barreto, Pedro Sosa, Esteban Maidana y César Castro; Jesús Llano, Brahian Fernández, Alan Veiga, Elias Alfonso, Matías Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz. DT: Felipe Giménez.
OLIMPIA: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardozo, Iván Leguizamón, Faustino Barone y Sebastián Ferreira. DT: Ever Hugo Almeida.
ÁRBITRO: Carlos Paul Benítez.
ASISTENTES: José Cuevas y José Mercado.
CUARTO ÁRBITRO: Marco Franco.
