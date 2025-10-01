O Union Saint-Gilloise (USG) recebe o Newcastle United nesta quarta-feira, 1º de outubro, no estádio Lotto Park, em Bruxelas. O confronto válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League está marcado para às 13h45 (horário de Brasília).
+ Saiba horários e onde assistir a todos os jogos desta quarta-feira, 1º.
O USG chega em boa fase para o confronto. Atual campeão belga e em boa fase no campeonato nacional atual, a equipe venceu o PSV, da Holanda, por 3 a 1 fora de casa na estreia da Champions. A equipe belga está invicta há 10 partidas e aposta no fator casa e no momento favorável para pressionar o díficil adversário desta noite
Do lado inglês, o Newcastle perdeu em casa na estreia da Champions para o Barcelona e, além da busca pelos primeiros pontos, lida com desfalques na equipe. O técnico Eddie Howe não vai poder contar com Tino Livramento; Jacob Ramsey e Yoane Wissa são dúvidas.
Como assistir ao jogo entre Union Saint-Gilloise e Newcastle hoje?
Union Saint-Gilloise e Newcastle vão jogar nesta quarta, dia 1º, às 13h45 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, no estádio Lotto Park, em Bruxelas. A partida terá transmissão da TNT e do streaming HBO Max.
Prováveis escalações:
Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen, Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Anouar Ait El Hadj, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen, Kevin Rodríguez, Promise David e Ousseynou Niang. Técnico: Sébastien Pocognoli.
Newcastle: Nick Pope, Trippier, Malick Thiaw, Botman, Dan Burn, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.
Odds para Union Saint-Gilloise x Newcastle:
Resultado final
Betano: Union Saint-Gilloise (3.80) – Empate (3.70) – Newcastle (1.93)
Bet 365: Union Saint-Gilloise (3.75) – Empate (3.75) – Newcastle (1.90)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Urs Schnyder (Suíça)
- Assistentes: Marco Zürcher (Suíça) e Benjamin Zürcher (Suíça)
- Quarto árbitro: Sven Wolfensberger (Suíça)
- Árbitro de Vídeo (VAR): Fedayi San (Suíça)
- Assistente de Vídeo (AVAR): Lukas Fähndrich (Suíça)