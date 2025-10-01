O sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, o PIX, sofreu uma instabilidade abrangente na manhã desta segunda-feira, 29 de setembro. O problema impactou usuários de várias instituições financeiras, como Bradesco, Itaú, Nubank e Santander, dificultando transações bancárias e compras em plataformas digitais.
Segundo o monitoramento do DownDetector, a falha começou por volta das 11h, com mais de 9.169 notificações registradas.
Falha técnica no mecanismo de chaves
O Banco Central confirmou que a instabilidade foi causada por falhas técnicas no mecanismo de consulta às chaves, vitais para o funcionamento do PIX. Isso impediu a realização de transferências e pagamentos, principalmente durante o horário de almoço, um período de alta demanda.
O problema afetou pessoas e empresas que dependem do sistema para operações financeiras rápidas.
Repercussão nos bancos
Instituições financeiras como Mercado Pago também foram atingidas, indicando a origem centralizada do problema no PIX, não em bancos isolados. As equipes técnicas dos bancos entraram em ação rapidamente para mitigar os efeitos da falha.
Usuários relataram mensagens de erro e notificações em aplicativos, levando a preocupações sobre a confiança no sistema. Contudo, as instituições asseguraram que as operações estavam sendo prontamente corrigidas.
Resposta do Banco Central
O Banco Central agiu rapidamente para sanar o problema. A reconfiguração do sistema de consulta às chaves foi concluída algumas horas após os primeiros relatos. Essa agilidade foi essencial para restabelecer os serviços financeiros.