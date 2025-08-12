O apresentador Yudi Tamashiro anunciou que vai se mudar para o Japão junto da mulher, a cantora Mila Braga, e do filho, Davi Yudi. De acordo com o artista, a decisão foi tomada para que ele e a companheira consigam levar a palavra de Deus para outros locais. “Nós vamos largar tudo aqui”, afirmou.
A novidade foi revelada pelo casal durante participação no The Noite com Danilo Gentili, no SBT. A entrevista completa irá ao ar na edição da madrugada desta segunda (11) para terça-feira (12).
“Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora, e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo”, contou Tamashiro.
“Meu sonho sempre foi ir para lá viver e criar o meu filho. Essa era uma das coisas que eu tinha no meu coração e agora vou realizar”, acrescentou o apresentador.
Yudi Tamashiro se converteu evangélico em 2019. Após a mudança, ele passou a usar sua visibilidade para incentivar outras pessoas a buscarem a palavra de Deus. “Tudo mudou! A visão que eu tinha da minha vida mudou. Eu usava as festas e bebidas para suprir um vazio que existia em mim. Achava que isso era ser feliz”, disse ele em entrevista à Quem, no ano passado.
“Desde que me converti, entendi quem sou. Agora sou um filho que deixa o Pai conduzir a sua vida. Vi que precisava ser um filho melhor, um profissional com propósito, um amigo que influencia para o bem… Só assim, com Jesus na minha vida, que conheci a verdadeira felicidade e todo vazio foi preenchido”, completou ele.