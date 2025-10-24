O câncer de mama também é uma realidade preocupante no universo pet — especialmente entre as gatas não castradas. Por isso, durante o Outubro Rosa, além de reforçar os cuidados com a saúde das mulheres, é importante lembrar que a prevenção também faz toda a diferença na vida dos animais de estimação. A castração, quando realizada no momento certo e sob orientação veterinária, é uma das principais medidas para reduzir o risco da doença e garantir mais qualidade de vida às felinas.
Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, cerca de 30% das gatas podem desenvolver tumores mamários ao longo da vida — e, na maioria dos casos, eles são malignos e exigem tratamento cirúrgico. Em machos, a doença é mais rara, mas também pode ocorrer.
A médica-veterinária Mayara Andrade, da Biofresh — marca Super Premium Natural da BRF Pet —, explica que existe uma relação entre a atividade hormonal e a crescente incidência dessa doença em gatas.
“Quando realizada no período correto, de acordo com a orientação do médico-veterinário, de maneira que não atrapalhe o desenvolvimento do trato genito-urinário, a castração diminui de forma significativa os estímulos hormonais que favorecem o crescimento das células tumorais mamárias. É uma medida preventiva simples, segura e muito eficaz”, destaca.
Relação entre castração e obesidade
Apesar de seus benefícios, muitos responsáveis ainda têm receio de castrar suas gatas por medo da obesidade, um dos efeitos mais comentados após o procedimento. A médica-veterinária explica que no procedimento ocorre a retirada da influência hormonal, o que leva à diminuição da taxa metabólica e, consequentemente, da necessidade energética de manutenção. Isso significa que, após a cirurgia, o metabolismo do animal fica mais lento e a demanda de energia diminui.
“Se a alimentação permanece igual, há um desequilíbrio: o animal consome mais energia do que precisa e, com baixa atividade física, gasta menos energia também. Ou seja, isso leva ao ganho de peso e acúmulo de gordura por excesso de calorias, chamado de balanço energético positivo”, alerta.
No entanto, segundo Mayara Andrade, é possível realizar a castração e manter o pet saudável e com peso adequado. “[…] Com uma alimentação saudável, adequada e equilibrada, além de um ajuste na rotina de atividade física, é possível manter o peso ideal e, consequentemente, garantir ao pet uma vida mais longa e saudável”, afirma.
A profissional reforça que prevenir a obesidade é a melhor opção e que hoje existem alimentos formulados para atender às necessidades nutricionais e energéticas dos gatos castrados. Esse perfil de alimento, reduzido em calorias e gordura, tem maior concentração de fibras e proteínas de alta qualidade, o que ajuda a controlar o apetite e a manter a massa magra. “Além disso, esses alimentos contribuem também com a saúde urinária, que é outro ponto sensível em gatos castrados”, complementa.
Prevenção do câncer de mama em gatas
Além de ajudar na prevenção da obesidade — que é um estado inflamatório crônico capaz de causar alterações hormonais e aumentar os níveis de estrogênio —, a nutrição equilibrada também atua como aliada na prevenção de doenças, incluindo o câncer de mama.
“Manter o peso ideal, oferecer uma alimentação de qualidade, atividade física e realizar consultas regulares com o médico-veterinário, garantindo, também, uma rotina de check-ups, são atitudes essenciais para promover longevidade e bem-estar dos pets”, reforça a médica-veterinária.
Importância do diagnóstico precoce
É importante ficar atento a sinais que podem indicar o câncer de mama em gatas, como nódulos ou caroços nas mamas, que podem ser percebidos pela palpação. Caso identifique qualquer alteração, o ideal é procurar o veterinário o quanto antes.
“Mesmo com os avanços da medicina veterinária, o câncer de mama pode não ter cura ou migrar para outros órgãos. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce continuam sendo os maiores aliados dos pets na luta contra essa doença”, finaliza Mayara Andrade.
Por Roberta Muller
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.