A Frutopia, cerveja artesanal produzida no Paraná, foi eleita a melhor do Brasil em 2025. O rótulo de estilo sour, feito com polpa de amora e morango, é resultado de uma parceria entre a Yellow Bird Brewery, de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e a Hespanha Brewery, de Paranaguá, no Litoral.
A conquista foi anunciada na etapa nacional da 5ª Copa Cerveja Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), na noite de quinta-feira (23/10). O prêmio Best of Show, principal reconhecimento da competição, colocou o Paraná no topo entre 823 rótulos avaliados por cerca de 100 jurados de todo o país.
Conforme a organização do evento, a edição reuniu representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, o que consolida o Paraná como destaque nacional no segmento de cervejas artesanais.
Para o estado, o resultado reforça a vocação do Paraná para a produção de cervejas de qualidade. Segundo o Anuário da Cerveja 2025, elaborado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o estado tem 175 cervejarias registradas, o que o coloca ele entre os maiores polos cervejeiros do Brasil com uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.
