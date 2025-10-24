O Ministério Público do Paraná encerrou nesta sexta-feira, 24 de outubro, a 5ª edição do projeto MP em Movimento, realizada em Guarapuava, com visitas a instituições das áreas de saúde e assistência social, reforçando o compromisso da iniciativa com o diálogo e o acompanhamento das políticas públicas na região.
Pela manhã, integrantes da Administração Superior do MPPR estiveram no Hospital Câncer Center, referência regional no tratamento oncológico. A visita ocorreu em meio à campanha Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama.
Para o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, a data representa mais do que a importância dos exames preventivos – “é também um momento de reafirmar o valor do cuidado integral, do acolhimento e da solidariedade com quem enfrenta a doença”.
O grupo foi recebido pelo Presidente, Odacir Antonelli, pelo Diretor Técnico, Leonardo Gavarrete, pelo Diretor Clínico, Eduardo Borges, pelo Tesoureiro, José Maneira, e pela Diretora Assistencial, Maria Theresa Melhem Pellissari, que apresentaram a estrutura, os projetos e o trabalho desenvolvido pela instituição no atendimento a pacientes com câncer. “O diferencial do Câncer Center vai muito além do que imaginávamos em termos de excelência médica, tecnológica e humana”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti.
Presenças – Participaram do encontro o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto; o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix; o Coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion e os Promotores de Justiça Bruno Ishikoto e Luiz Carlos Hallvass Filho. Também estiveram presentes, representando o hospital, os Assessores Carlos Alberto Bittencourt Caggiano e Luiz Carlos Vieira, e o Representante da Área de Relações Governamentais, Marcelo Vieira.
Infância e Acolhimento
Após a visita ao Hospital Câncer Center, a Administração Superior participou de encontro voltado à área da Infância e Juventude, com foco no Serviço Família Acolhedora da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Guarapuava (Semads). Os integrantes foram recebidos pelo Prefeito de Guarapuava, Denilson Baitala, pela Secretária de Assistência Social do Município, Helena Alves, pela Coordenadora, Regiane Lopes, e pela equipe, para discutir os avanços e desafios desse importante serviço de proteção.
Atualmente, o programa conta com 24 famílias acolhedoras cadastradas, que atendem 22 acolhidos com idades entre zero e 21 anos. Implantado em 2017, o Família Acolhedora já acolheu 255 crianças e adolescentes, desde a sua criação.
Fundação Proteger
No final da manhã, os representantes do Ministério Público conheceram a nova sede da Fundação Proteger, entidade sem fins lucrativos voltada ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco e extremo risco.
A visita ocorreu a convite da Procuradora da instituição, Ângela Maria Kokuzicki, e teve como objetivo conhecer o espaço, cedido pela prefeitura, que passou por uma recente e significativa reforma. Com a mudança para o novo local, a fundação não tem mais custos com aluguel e pode prestar melhor atendimento.
A reestruturação do prédio foi viabilizada por meio de parceria com a Polícia Penal do Paraná e contou com o apoio da mão de obra de pessoas privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Estadual de Guarapuava.
Com equipe multiprofissional, a Fundação Proteger promove ações que visam garantir a proteção integral e o pleno exercício da cidadania de forma humanizada.
