O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (25) os 23 jogadores para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2026.
O Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, às 21h30 no Maracanã. Cinco dias depois, a equipe de Ancelotti fecha a participação nas Eliminatórias contra Bolívia em El Alto, às 20h30.
A lista de Ancelotti conta com algumas surpresas, como o retorno de Lucas Paquetá, após absolvição em caso de apostas esportivas, e a primeira convocação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, atual artilheiro do Brasileirão.
Outros nomes, contudo, não surpreendem o torcedor brasileiro. A CNN havia adiantado 23 nomes presentes na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, que contava com Hugo Souza, Alexsandro, Raphinha e Kaio Jorge, por exemplo.
Já classificado para a Copa, o Brasil ocupa a terceira posição na tabela com 25 pontos, ao lado do Equador. A Argentina lidera as Eliminatórias com 35 pontos.
Veja a lista de convocados
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
- Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
- Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)