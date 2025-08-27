O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou para esta terça-feira, 26, e quarta, 27, alertas meteorológicos em diferentes regiões do país.
Resumo dos alertas
-
Alerta amarelo por chuvas intensas em Anaurilândia (MS) e região leste do Mato Grosso do Sul, válido das 03h de terça até as 03h de quarta. São esperadas precipitações de até 30 mm/h e ventos com rajadas de até 60 km/h, com riscos de alagamentos, cortes de energia, quedas de galhos e descargas elétricas.
- Alerta amarelo por baixa umidade no Nordeste mato-grossense, incluindo Barra do Garças e outras cidades vizinhas. O índice de umidade relativa pode cair abaixo de 30 %, configurando risco potencial à saúde e aumento de chance de incêndios florestais. O aviso está válido ao longo do dia 26 de agosto.
- Alerta amarelo por tempestade no litoral de São Paulo, abrangendo a faixa litorânea, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e interiores como Jundiaí, Campinas, Sorocaba, entre outras cidades. Ativo das 13h de terça até 4h da madrugada de quarta (27), prevê chuvas fortes (20 – 30 mm/h ou até 50 mm/dia), ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Regiões mais afetadas
Centro‑Oeste (MT – Barra do Garças e entorno)
-
Alerta de baixa umidade, índice abaixo de 30 %.
-
Riscos à saúde (ressecamento, desconforto respiratório) e de incêndios florestais.
-
Recomendações: hidratação constante, evitar exposição ao sol e esforços físicos, uso de umidificadores domésticos
Mato Grosso do Sul (Anaurilândia e adjacências)
-
Alerta de chuvas intensas com ventos fortes.
-
Possíveis impactos: queda de energia, alagamentos, queda de galhos e descargas.
-
Cuidados: evitar áreas alagadas e locais com fiação, seguir orientações da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros
Sudeste (Litoral e interior de SP)
-
Alerta por tempestades com potencial de granizo.
-
Atuação de frente fria e instabilidade favorecendo chuvas fortes e ventania.
-
Orientações: evitar abrigo sob árvores, uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada, deixar veículos longe de estruturas altas
Riscos e recomendações
-
Saúde respiratória e pele: com baixa umidade, redobrar cuidados com hidratação e umidificação de ambientes.
-
Segurança urbana e elétrica: chuvas intensas e ventos podem causar quedas de árvores, galhos e falhas no fornecimento de energia.
-
Estrutura e veículos: evitarem-se estacionamentos sob torres, árvores ou placas metálicas durante tempestades.
-
Canais oficiais: em caso de emergência, acionar Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).
Previsão para os próximos dias
-
A instabilidade no Sudeste (SP) tende a seguir nas próximas horas, com possibilidade de prolongamento dos alertas de chuva e granizo.
-
A baixa umidade no Centro-Oeste pode persistir, mantendo riscos de incêndio e desconforto à saúde.
-
Já no MS, atenção para novos episódios de chuva intensa no decorrer desta semana, conforme evolução de sistemas atmosféricos.