Veja o que o homem mais forte do Brasil fez no palco do Programa Silvio Santos

Prepare a pipoca! O domingão (01/02) promete muita risada com Sergio Mallandro, desafio de força com o gigante Bitelo e um time de mulheres poderosas no “Qual É a Música”.
Se você gosta de uma boa bagunça em família, prêmios altos e aquela dose de nostalgia, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel deste domingo está imperdível. O SBT preparou uma mistura que vai do mundo fitness ao humor clássico, e a gente te conta tudo o que vai rolar!
Um gigante de 2 metros na mira dos R$ 300 mil
Você conhece o Bitelo? O cara é um fenômeno! Com 2,02m de altura e 150kg de puro músculo, o campeão mundial de levantamento de peso vai encarar o desafio “Nada Além de 1 Minuto”. Ele, que já levantou um halter de 227kg com uma mão só em Dubai, agora terá que ter dedos leves e muita calma para vencer as provas de 60 segundos e levar a bolada de R$ 300 mil. Será que a força ajuda ou atrapalha na hora da precisão?
Gkay estreia no júri e Mallandro faz o “Glu-Glu”
No “Show de Calouros”, a novidade é a chegada da poderosa Gkay. A dona da “Farofa” e musa do Salgueiro se junta ao time de jurados para avaliar os talentos (e as loucuras) do palco.
E por falar em loucura, o “Jogo das 3 Pistas” vai virar um hospício — do jeito que a gente gosta! Os parceiros de podcast Sergio Mallandro e Renato Rabelo disputam quem acerta mais charadas. Prepare-se para muitos “Ié-Ié” e histórias de bastidores que só o Mallandro tem.
Duelo de musas no “Qual É a Música”
O quadro mais musical da TV brasileira recebe um time de peso. De um lado e de outro, só mulheres que brilham na telinha e na internet:
-
As musas das antigas: Adryana Ribeiro, Renata Banhara e Amanda Françozo.
-
As feras da nova geração e realitys: Bárbara Borges (campeã da Fazenda), Fernanda Lacerda (Mendigata) e a cantora Rebecca.
Quem será que tem o ouvido melhor para adivinhar o segredo das notas musicais?
Câmeras Escondidas: Pizza mordida?
Para fechar com chave de ouro, o mestre Ivo Holanda volta com tudo. Já pensou pedir uma pizza e o entregador chegar com um pedaço faltando porque deu uma “mordidinha”? É confusão na certa! E ainda tem a pegadinha dos bombeiros perseguindo a tocha olímpica. A risada é garantida.
O Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel vai ao ar neste domingo, a partir das 20h, no SBT!
