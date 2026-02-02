As estrelas do Houston Astros, Jose Altuve e Carlos Correa, não jogarão no Clássico Mundial de Beisebol deste ano porque não conseguiram seguro para seus contratos, relata O Atlético. Sem seguro, os dois jogadores correriam o risco de perder seus salários por quaisquer jogos perdidos da temporada regular devido a uma lesão sofrida durante o torneio.

“Estou definitivamente chateado porque tenho me preparado muito nesta entressafra para melhorar este ano e estar pronto mais cedo para poder estar pronto para o WBC”, disse Correa. O Atlético. “Eu também entendo o lado comercial das coisas e é muito arriscado jogar sem seguro.”

Correa deve US$ 31,5 milhões em 2026, US$ 10 milhões dos quais serão pagos pelo Minnesota Twins como condição da negociação do verão passado que o enviou de volta a Houston. Altuve tem um salário de US$ 30 milhões na próxima temporada. Ele perdeu os primeiros 43 jogos da temporada de 2023 depois de ser atingido por um arremesso durante o WBC e sofrer uma fratura no polegar. A lesão exigiu cirurgia.

Todos os jogadores de 40 jogadores são avaliados por um segurador independente (acordado pela MLB e pela MLBPA) que determina se o contrato do jogador é segurável com base em seu histórico de lesões. Se o jogador não puder ser segurado, ele ainda poderá participar do WBC, embora corra o risco de perder seu salário por qualquer tempo perdido devido a lesão.

Os futuros membros do Hall da Fama Miguel Cabrera e Clayton Kershaw retiraram-se do WBC de 2023 porque não conseguiram garantir o seguro.

Uma distensão e vários ataques de fascite plantar limitaram Correa a 365 dos 486 jogos da temporada regular desde 2022, incluindo apenas 86 jogos em 2024. Altuve disputou pelo menos 153 jogos em cada uma das últimas duas temporadas, embora tenha sido submetido a uma pequena cirurgia para drenar fluido do pé direito em novembro. Espera-se que ele esteja pronto para os treinos de primavera.

As equipes só podem bloquear jogadores do WBC se eles passaram um certo número de dias na lista de lesionados na última temporada. Nem Altuve nem Correa atendem a esse critério, mas sem seguro correm o risco de perder salário. O proprietário do Astros, Jim Crane, contatou os dois jogadores sobre a questão do seguro e pediu-lhes que faltassem ao evento.

“Jim me ligou e disse que quer que eu me concentre na equipe e no treinamento de primavera”, disse Correa O Atlético. “Obviamente ele trocou por mim para ganhar um campeonato aqui e tivemos muitas lesões como equipe (em 2025).”

Correa, 31, jogou por Porto Rico no WBC 2017. Ele faltou ao WBC de 2023 porque sua esposa estava esperando o segundo filho. Altuve, 35, jogou pela Venezuela nos WBCs de 2017 e 2023.