Após rumores, Brigido revela se beijou homens no BBB 26

Brigido comentou pela primeira vez sobre sua sexualidade no Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 29, durante uma conversa com Marcelo, Samira, Paulo Augusto, Gabriela e Chaiany. Na ocasião, Marcelo perguntou se o manaura já tinha beijado homens – que negou enquanto ria e balançava a cabeça. “Brigido, seu ‘não’ foi muito suspeito”, respondeu Marcelo. Chaiany concordou com o brother: “Eu também, quem ri, mente”.
Vale lembrar que nos últimos dias começaram a circular nas redes sociais publicações de Brigido apoiando a comunidade LGBTQIA+ e até mesmo fotos com as cores da bandeira. A equipe do brother negou os rumores.