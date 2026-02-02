Após rumores, Brigido revela se beijou homens no BBB 26

Brígido Neto (Reprodução / TV Globo/Instagram)
Brigido comentou pela primeira vez sobre sua sexualidade no Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 29, durante uma conversa com MarceloSamiraPaulo AugustoGabriela Chaiany. Na ocasião, Marcelo perguntou se o manaura já tinha beijado homens – que negou enquanto ria e balançava a cabeça. “Brigido, seu ‘não’ foi muito suspeito”, respondeu Marcelo. Chaiany concordou com o brother: “Eu também, quem ri, mente”.

Vale lembrar que nos últimos dias começaram a circular nas redes sociais publicações de Brigido apoiando a comunidade LGBTQIA+ e até mesmo fotos com as cores da bandeira. A equipe do brother negou os rumores.

