O Grammy 2026 acontece neste domingo (1) e já começa a desenhar o mapa sonoro do último ano da música pop. Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Sabrina Carpenter e outros nomes centrais do pop e do rap aparecem entre os destaques desta edição, que também amplia seu olhar para a música global, latina e para cenas que seguem ganhando espaço no mainstream.

O rapper Kendrick Lamar sai na frente com quatro prêmios pelo seu disco ‘GNX’, incluindo o gramofone dourado de Melhor Álbum Rap. Ele também levou Melhor Canção de Rap com ‘TV Off‘, e Performance de Rap Melódico por ‘Luther’, parceria sua com SZA. Ele ainda dividiu com Clipse o prêmio de Melhor Performance Rap, com ‘Chains & Whips’.

Uma das favoritas da noite, Lady Gaga tem três prêmios: Melhor Álbum de Pop Vocal (com ‘Mayhem’), Melhor Gravação de Dance Pop, por ‘Abracadabra’, e Melhor Gravação de Remix, com ‘Abracadabra (Gessaffelstein Remix)’. A cantora ainda se apresentou no palco da premiação com uma versão roqueira da música.

Lady Gaga apresenta 'Abracadabra' ao vivo no palco do Grammy, em Los Angeles
Lady Gaga apresenta ‘Abracadabra’ ao vivo no palco do Grammy, em Los Angeles Imagem: Christopher Polk/Billboard via Getty Images

