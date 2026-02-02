O Grammy 2026 acontece neste domingo (1) e já começa a desenhar o mapa sonoro do último ano da música pop. Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Sabrina Carpenter e outros nomes centrais do pop e do rap aparecem entre os destaques desta edição, que também amplia seu olhar para a música global, latina e para cenas que seguem ganhando espaço no mainstream.
O rapper Kendrick Lamar sai na frente com quatro prêmios pelo seu disco ‘GNX’, incluindo o gramofone dourado de Melhor Álbum Rap. Ele também levou Melhor Canção de Rap com ‘TV Off‘, e Performance de Rap Melódico por ‘Luther’, parceria sua com SZA. Ele ainda dividiu com Clipse o prêmio de Melhor Performance Rap, com ‘Chains & Whips’.
Uma das favoritas da noite, Lady Gaga tem três prêmios: Melhor Álbum de Pop Vocal (com ‘Mayhem’), Melhor Gravação de Dance Pop, por ‘Abracadabra’, e Melhor Gravação de Remix, com ‘Abracadabra (Gessaffelstein Remix)’. A cantora ainda se apresentou no palco da premiação com uma versão roqueira da música.