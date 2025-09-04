Com a saída de Eliana marcada para novembro, o GNT já se movimenta para definir a nova apresentadora do Saia Justa. Segundo apuração da coluna, Sandra Annenberg desponta como a favorita nos bastidores para assumir o comando do programa.
Dona de uma carreira sólida e de enorme credibilidade, Sandra se tornou um rosto familiar para os brasileiros no Jornal Hoje, no Globo Repórter e em grandes coberturas jornalísticas. Ao mesmo tempo, seu carisma e leveza a colocam como uma escolha estratégica para renovar o tom da atração sem perder a essência que conquistou o público ao longo dos anos.
Caso a decisão seja confirmada, Sandra deve trazer ao Saia Justa uma combinação rara: olhar sensível, escuta atenta e a habilidade de tornar qualquer debate acessível a diferentes gerações.
Para a Globo, sua chegada representa a chance de fortalecer ainda mais a imagem do GNT como espaço de discussões relevantes e conectadas com o cotidiano do público.
