Viviane descobre que Leonardo é cúmplice do pai e o escorraça em Três Graças · Notícias da TV

Não vai demorar muito para o romance de Viviane (Gabriela Loran) desmoronar em Três Graças. Ela descobrirá que o namorado, Leonardo (Pedro Novaes), não é tão inocente quanto imaginava em relação aos negócios escusos de Ferette (Murilo Benício). Diante da confissão dele, ela o expulsará de sua casa.
O clima pesará quando Viviane confrontar o herdeiro sobre a eficácia dos remédios distribuídos pela fundação. Para o horror da farmacêutica, Leonardo admitirá que já tinha ouvido comentários sobre as falsificações, mas tentará minimizar a situação.
Ele chegará a explicar o funcionamento da Casa de Farinha, local onde os placebos são produzidos no lugar dos medicamentos verdadeiros. A reação de Viviane será imediata e implacável.
Ela acusará o namorado de ser cúmplice do pai e de priorizar o dinheiro da família acima da vida dos pacientes da comunidade. Tomada pela indignação, a jovem não aceitará as desculpas de Leonardo e o enxotará de sua casa.
Mesmo sob protestos do rapaz, ela o mandará embora, deixando claro que não pode conviver com alguém que compactua com tamanha crueldade.
Após expulsar o amado, Viviane sofrerá profundamente com a decepção, chegando a jogar o celular longe ao receber uma ligação dele. Ela buscará refúgio em sua melhor amiga, Gerluce (Sophie Charlotte), a quem confessará que Leonardo sempre soube do crime nojento do pai.
Gerluce tentará consolar a farmacêutica e sugerirá que ela use o que descobriu para arrancar do ex-namorado a localização exata da fábrica de farinha, transformando sua dor em uma arma contra o império criminoso dos Ferette.
Três Graças é uma novela criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A história é ambientada em São Paulo e ficará no ar até maio de 2026.
