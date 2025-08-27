Um jovem de 20 anos foi detido na noite deste domingo (24) durante uma ação das equipes da Guarda Municipal de Cascavel. O caso ocorreu em uma residência localizada no Conjunto Jaborá, na Região Norte da cidade, após uma denúncia de Maria da Penha feita pela própria mãe do rapaz.
De acordo com as informações apuradas, vizinhos ouviram uma discussão vinda da residência e acionaram a Guarda Municipal. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram mãe e filho em meio a um desentendimento. Segundo relato da mãe, o filho teria a ameaçado com uma faca.
O jovem, por sua vez, alegou que pegou a faca com a intenção de arrumar uma porta, negando as acusações de ameaça.
Diante da situação, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde seriam ouvidos e as medidas cabíveis adotadas pelas autoridades competentes.