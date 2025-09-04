Las Tuzas de Pachuca se lucieron en su debut y lideran el Grupo A de la competencia previo a la Jornada 2.

Esta semana se llevará a cabo la segunda ronda de la W Champions Cup, América será el único equipo mexicano que verá actividad en esta fecha.

Te decimos todo lo que necesitas saber antes del arranque de la Jornada 2.

¿Cómo se clasifica a la siguiente ronda?

Los dos mejores equipos de cada grupo serán quienes obtengan su boleto a la siguiente fase, que se jugará como un cuadrangular final, a partir de semifinales.

Pachuca debutó con goleada en la W Champions Cup 2025-26. Imago7/ Jacqueline Pedraza

¿Qué necesitan los mexicanos para avanzar?

Pachuca ya tiene sus primeros tres puntos y ocupa la primera posición. América es segundo del Grupo A con una unidad, por lo que necesitan seguir sumando puntos para mantener el 1-2 de la Liga MX Femenil en el primer grupo.

GRUPO A

En cuanto a Rayadas, su tarea es ir por sus primeras tres unidades en la segunda jornada para ponerse de nueva cuenta en la lucha por los dos primeros lugares del Grupo B. Actualmente ocupa la tercera posición sin puntos.

GRUPO B

¿Cuándo es la siguiente jornada y qué partidos se jugarán?

La segunda jornada comenzará el martes 2 de septiembre y terminará el miércoles 3. América será el único equipo de la Liga MX Femenil que verá actividad esta fecha.

Fecha: martes 2 de septiembre

Horarios: 17:00 horas CDMX / 19:00 horas ET

Lugar: Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

Fecha: martes 2 de septiembre

Horarios: 19:00 horas CDMX / 21:00 horas ET

Lugar: Estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador

Fecha: miércoles 3 de setiembre

Horarios: 17:00 horas CDMX / 19:00 horas ET

Lugar: Audi Field, Washington, District of Columbia

Fecha: miércoles 3 de septiembre

Horarios: 19:00 horas CDMX / 21:00 horas ET

Lugar: Estadio Rommel Fernández, Panamá

¿ Dónde ver los partidos?

Podrás seguir la actividad de todos los equipos mexicanos y la competencia en general a través de la señal de Disney+.

¿Qué pasó en los juegos de la Jornada 1?

Las Tuzas hicieron su debut en la Concacaf W Champions Cup perfilándose como uno de los equipos más dominantes, siendo el único de los equipos mexicanos en llevarse la victoria en esta primera jornada. Con goles de Jocelyn Orejel, Natalia Mauleón, Marcía García, Chinwendu Ihezuo y doblete de Nina Nicosia, las Diosas del Viento vencieron por seis goles al Chorrillo y mantuvieron su puerta en ceros.





El Club América, pese a un sinfín de intentos, no pudo encontrar el arco rival y terminó empatando sin goles ante el Alajuelense, con lo que rescató al menos una unidad.





Las Rayadas fueron el único club azteca que no pudo sumar puntos en su presentación y terminaron cayendo ante el Gotham FC por un marcador 2-1.





En el único duelo en donde no hubo participación mexicana, fue en el Alianza vs Spirit, donde las de la NWSL se quedaron con los tres puntos, obteniendo el marcador más abultado de la primera fecha con un 0-7.