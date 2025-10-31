Eles são inevitáveis. A T1 se viu com as costas na parede, mas conseguiu virar a série para cima da Anyone’s Legend, vencendo a equipe chinesa por 3-2 e avançou para as semifinais do Worlds 2025. Agora, o time de Faker e companhia encara a Top Esports por uma vaga na Grande Final. Confira, abaixo, como foram os jogos.
T1 3 x 2 Anyone’s Legend
O primeiro jogo teve early game morno, mas quando a T1 começou a passar na frente, o time sul-coreano saiu de controle muito rápido. Apesar da partida ter acabado aos 36 minutos, a equipe de Faker e companhia já tinha vantagem sólida muito tempo antes para conquistar a vitória. Destaque para o GOAT da mid laner, assinando um 4/1/13.
A segunda partida, no entanto, teve o domínio da equipe chinesa. Em dado momento, a T1 conseguiu achar luta favorável para equiparar o jogo, mas não foi o suficiente para vencer a Sivir de Hope, que tinha muito ouro em suas mãos, convertendo isso em 37 mil de dano. O atirador da Anyone’s Legend registrou um 7/1/11 e ajudou seu time a empatar a série.
A virada do time chinês ocorreu na terceira partida, com uma composição que absorvia o engage da T1, com o Bardo de Kael sendo um ponto-chave para neutralizar a entrada de Blitzcrank + Vi + Ziggs.
Na prática, a composição da equipe sul-coreana não se pagou dentro de jogo mesmo sem grandes intervenções de Kael. Doran até tentou, mas Shanks foi o nome da partida que colocou a AL próxima de fazer história, vencendo a terceira partida e assinalando 2-1 na série. Destaque para o mid laner, que fez um KDA de 6/1/9 e foi decisivo nas lutas.
O quarto confronto teve vantagem significativa para a T1 desde os primeiros minutos, com destaque para a bot lane. O time de Faker, no entanto, não teve vida fácil para fechar o jogo, com a AL achando lutas e comprando tempo para seus carregadores alcançarem seus itens.
No entanto, a vantagem de Gumayusi para cima de Hope acabou sendo decisiva: o atirador da T1 tinha cinco itens com sua Kai’sa, enquanto Hope encerrou o jogo com apenas três, registrando vantagem de mais de 7k de ouro. Guma conseguiu carregar as lutas ao ladod e Faker e empatar a série.
No quinto e derradeiro confronto, a tensão era imensa. A T1 começou com vantagem, e tinha um draft que dificultava a vida da dupla Jinx e Lulu da Anyone’s Legend, com Mel, Seraphine e Ashe. O time sul-coreano conquistou os primeiros objetivos, enquanto a AL optou por jogar para a vantagem de ouro.
A AL tinha vantagem imensa em abates, mas a T1 conquistou a alma Hextec. As lutas eram todas decididas nos mínimos detalhes, em uma das partidas mais eletrizantes da competição. Porém, no fim, deu a lógica: A T1 venceu a série por 3-2 e se classificou para as semifinais.
Participe do Bolão do Worlds 2025
Já deixou seu palpite? Teste seus conhecimentos (ou sua sorte!) no Bolão do Mais Esports e concorra a R$ 1000 em prêmios durante o Mundial de League of Legends!
Acesse o bolão, crie sua conta em menos de um minuto e comece a jogar agora mesmo.
Lembre-se de palpitar todos os dias para acompanhar a fase suíça e aumentar suas chances de vencer!
Acompanhe o Worlds 2025
Acompanhe a cobertura completa do Worlds 2025 com calendário de jogos, resultados, tabela, formato e outras informações aqui no Mais Esports! Confira, também, os canais do YouTube para entrevistas exclusivas.
Caso você queira acompanhar nossa transmissão, não perca a chance de assistir à costream do Mais Esports na Kick.