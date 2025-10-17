Rodada desta quinta-feira (16) teve derrotas inesperadas; eliminatórias se aproximam no Mundial de League of Legends
O segundo dia do Worlds 2025, o Mundial de League of Legends, foi marcado por resultados inesperados e pela pressão crescente sobre as equipes que ainda não venceram na Fase Suíça. A rodada desta quinta-feira (16), em Pequim, na China, contou com oito confrontos em formato MD1 (melhor de um) e deixou o torneio ainda mais aberto.
Entre os destaques, a CTBC Flying Oyster (CFO) protagonizou a maior zebra do dia ao derrotar a T1, atual campeã mundial e uma das grandes favoritas ao título. A equipe de Taiwan impôs um ritmo agressivo e surpreendeu o público, deixando Faker e companhia com uma campanha de 1-1.
Outra surpresa veio da Anyone’s Legend, que voltou a vencer e manteve o embalo na competição. Depois de superar a Hanwha Life na estreia, o time chinês derrotou a poderosa Gen.G, atual campeã da LCK, e fechou a rodada entre os invictos com 2-0.
Nova derrota brasileira
Pelo lado brasileiro, a Vivo Keyd Stars voltou a decepcionar. A representante da LTA Sul foi derrotada pela FlyQuest, dos Estados Unidos, e chegou ao segundo revés consecutivo. Sem conseguir reagir após a derrota para a Team Secret Whales na estreia, a equipe brasileira agora joga pela sobrevivência no Mundial, contra a PSG Talon, da LCP.
Nos outros jogos do dia, a Top Esports venceu a 100Thieves e se manteve invicta; a KT Rolster superou a Team Secret Whales e também ficou com 2-0. Já a G2 reagiu e venceu a Movistar KOI, conquistando sua primeira vitória no torneio. BLG e Hanwha Life também se recuperaram, vencendo Fnatic e PSG Talon, respectivamente.
Resultados do dia
- Vivo Keyd Stars 0 x 1 FlyQuest
- Team Secret Whales 0 x 1 KT Rolster
- G2 Esports 1 x 0 Movistar KOI
- Top Esports 1 x 0 100Thieves
- CFO 1 x 0 T1
- Gen.G 0 x 1 Anyone’s Legend
- BLG 1 x 0 Fnatic
- Hanwha Life 1 x 0 PSG Talon
A próxima rodada da Fase Suíça terá duelos decisivos entre equipes 2-0, 1-1 e 0-2. Os invictos jogarão pela classificação direta aos playoffs, enquanto os times sem vitórias lutarão pela sobrevivência no torneio.
Próximos confrontos
Times 2 – 0 — 17/10
- CFO x Anyone’s Legends (MD3)
- KT Rolster x Top Esports (MD3)
Times 1 – 1 — 18/10 (MD1)
- G2 x BLG
- Gen.G x T1
- Team Secret Whales x FlyQuest
- 100Thieves x Hanwha Life
Times 0 – 2 — 19/10
- Vivo Keyd Stars x PSG Talon (MD3)
- Movistar KOI x Fnatic (MD3)
A competição segue até o dia 9 de novembro, quando será disputada a grande final no Ginásio Multifuncional do Parque Esportivo do Lago Dong’an, em Chengdu, na China.
