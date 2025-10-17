A câmera principal do Xiaomi 17 Pro Max tem um sensor chamado Light Fusion 950L e uma lente Leica Summilux. Na prática, isso significa que a câmera consegue capturar mais luz, mesmo em ambientes pouco iluminados, e mantém a foto nítida graças à estabilização óptica de imagem (OIS) — ou seja, pequenas tremidas da mão não estragam a foto. A abertura f/1.7 ajuda ainda mais, deixando entrar mais luz para fotos mais claras e detalhadas.
Xiaomi 17 Pro Max: como é a câmera do celular “rival” do iPhone
Relacionados
Worlds 2025: veja os resultados da segunda rodada e próximos confrontos
Rodada desta quinta-feira (16) teve derrotas inesperadas; eliminatórias se aproximam no Mundial de League of Legends O segundo dia do Worlds 2025, o Mundial de League of Legends, foi marcado por…
Preview: Real Oviedo vs Espanyol – prediction, team news, lineups
Sports Mole previews Friday’s La Liga clash between Real Oviedo and Espanyol, including predictions, team news and possible lineups. Both Real Oviedo and Espanyol will be bidding to return to…