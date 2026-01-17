Na xepa do BBB 26, os participantes têm acesso a uma variedade menor de alimentos. No cardápio, além de itens básicos como arroz e feijão, há ingredientes como fígado, rabada e moela. Com esses tipos de carnes, é possível preparar pratos deliciosos: basta utilizar a criatividade e os temperos certos.
A seguir, confira 7 receitas fáceis para você reproduzir em casa com os ingredientes da xepa!
Fígado acebolado
Ingredientes
- 500 g de fígado cortado em cubos
- 1 cebola descascada e fatiada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o fígado com sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Retire a carne da geladeira, disponha sobre a panela e refogue até dourar. Acrescente a cebola e doure. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
Arroz de rabada
Ingredientes
- 1 kg de rabada
- 5 dentes de alho descascados e amassados
- 2 xícaras de chá de vinho tinto
- 1 xícara de chá de molho de soja
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e picada
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva, coentro e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne e frite até dourar. Adicione o alho e a pimenta-dedo-moça e refogue por 5 minutos. Junte o vinho tinto e cozinhe por 10 minutos.
Desligue o fogo e transfira a mistura para uma panela de pressão. Acrescente o molho de soja e complete com água até cobrir a carne. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, retire a carne da panela e desfie. Transfira o caldo da carne para outra panela, coloque o arroz e tempere com sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Junte a rabada e misture bem. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a salsinha. Sirva em seguida.
Escondidinho de rabada
Ingredientes
- 1 kg de rabada cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 800 g de mandioca descascada e cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e queijo parmesão ralado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a rabada e doure. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Cubra com água e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 50 minutos após pegar pressão. Retire a rabada da panela, descarte os ossos e desfie. Volte a carne desfiada para a panela com um pouco do caldo do cozimento e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde.
Em outra panela, coloque a mandioca e cubra com água. Adicione sal e leve ao fogo médio até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse. Acrescente a manteiga e o leite e mexa até formar um purê cremoso. Em um refratário, faça uma camada com a rabada desfiada, cubra com o purê e finalize com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
Estrogonofe de fígado
Ingredientes
- 500 g de fígado de boi
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de ketchup
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fígado de boi e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o fígado e doure. Junte o creme de leite, o molho de tomate e o ketchup e misture. Acerte o sal e cozinhe até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 1 kg de moela
- 250 g de molho de tomate
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- Óleo, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre de maçã a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a moela e cubra com água. Adicione sal e vinagre de maçã e deixe descansar. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Escorra a água da moela, disponha na panela e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e junte o molho de tomate, os tomates, as batatas e o molho inglês. Tampe e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até a batata ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Moela empanada
Ingredientes
- 200 g de moela de frango
- 4 xícaras de chá de água
- 1 folha de louro
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 l de óleo
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a moela e cubra com água. Adicione o sal e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e espere a carne esfriar. Passe a moela na farinha de trigo, nos ovos e, por último, na farinha de rosca. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a moela e frite até dourar. Sirva em seguida.
Moela ao vinagrete
Ingredientes
- 1 kg de moela de frango limpa
- 1 cebola descascada e picada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 3 colheres de sopa de suco de limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque a moela, cubra com água e tempere com sal. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Escorra a água e corte a moela em pedaços médios. Transfira para um recipiente e misture com a cebola, o tomate e o pimentão. Acrescente o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.