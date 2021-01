Jovem perde a vida em colisão na rodovia BR-272 em Goioerê

O jovem Julio Cesar Suzuki Aquino de 25 anos, morreu em grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta em Goioerê. O acidente foi registrado por volta das 20:00 horas no prolongamento da BR-272, nas imediações da antiga Associação Coagel.

De acordo com os primeiros levantamentos a moto e a bicicleta seguiam no mesmo sentido em direção à Vila das Candeias quando houve a colisão e posteriormente, um veículo Jeep Renegade arrastou a motocicleta por cerca de 50 metros.

O choque foi violento despedaçando a bicicleta, espalhando pedaços no local. O mesmo aconteceu com a moto. Júlio morreu na hora.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez o levantamento do acidente. O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Já o ciclista, gravemente ferido foi encaminhado para a Santa Casa, o mesmo aconteceu com a condutora do veículo que atropelou o motoqueiro. Ela foi encaminhada para receber atendimento no Pronto Socorro.