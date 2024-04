CASAL É PRESO POR ABUSAR SEXUALMENTE DA FILHA DE 3 ANOS NO PARANÁ

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu dois mandados de prisão contra um casal por abusar sexualmente da filha (3 anos) em Ponta Grossa.

A mulher (35 anos) foi presa no último dia 13 e o homem (41 anos) foi localizado com auxílio da Guarda Civil Municipal nessa segunda-feira (22), na região central da cidade.

De acordo com a criança, que foi ouvida através de escuta especializada, o pai teria o costume abusá-la sexualmente no momento em que realizava a troca de fraldas. Essa informação foi confirmada por uma outra filha do casal (4 anos).

“Segundo as crianças, a mãe estava ciente dos abusos, mas nada fazia para evitar, o que lhe é devido dado sua posição de garantidora do bem-estar dos filhos”, explica a delegada da PCPR Ana Paula Carvalho.

Além da situação de abuso, a investigação policial identificou que os suspeitos são usuários de drogas e, ao sair para comprar as substâncias entorpecentes, deixavam as crianças sozinhas em casa. Por conta disso, também responderão pelo crime de abandono de incapaz.

As crianças foram encaminhadas aos cuidados da avó. O casal foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197 da PCPR e 181 do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

Texto: reprodução/PCPR

Foto: reprodução/ilustrativa