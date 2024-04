Objetos contrabandeados são apreendidos na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C553RjNutcp/?igsh=MWUyZmpmaDE5emFlYQ==

A Polícia Militar realizou abordagem de um veiculo com dois ocupantes, o qual aparentava estar carregado. Realizada verificação, foi constatado que o veículo continha em seu interior 12 caixas de robôs aspiradores, sendo que outros 04 aparelhos estavam fora das caixas.

Em uma verificação mais detalhada pode-se observar que 04 caixas aparentavam terem sido abertas, foi constatado em seus interiores diversos aparelhos celulares e tablets de marcas variadas.

Diante do fato foi realizada apreensão do material o qual foi apresentado a Receita Federal de Cascavel. O condutor e o passageiro foram identificados e qualificados no boletim de ocorrência e liberados junto do veículo.

16 Volumes de Mercadorias oriundas do Paraguai apreendidas;

Prejuízo aproximado de R$ 50.000,00

