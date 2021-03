PUBLICIDADE: VIBE INTERNET

Não podemos acompanhar tão de perto a todo momento, então a parte mais importante é a abertura para conversar.Algumas opções para poder acompanhar, são:

Manter um controle periódico sobre quais softwares estão instalados no computador ou smartphone.

Sempre que possível, verificar e monitorar as atividades através do histórico.

Ter acesso às senhas.

Estar aberto para conversar sobre o que ele/ela gosta de acessar. Instruí-los para tomar cuidado com as informações fará com que eles tenham cada vez mais consciência de que as ameaças podem vir de qualquer lugar.