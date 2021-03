Unitá registra elevação de 46,5% no faturamento de 2020

A Unitá registrou um crescimento de 46,5% no faturamento do ano passado, que saltou para R$ 329 milhões. O balanço foi apresentado na Assembleia Geral Ordinária desta quinta-feira, 18, realizada de maneira on-line devido a pandemia da Covid-19, com participação da diretoria executiva, conselheiros fiscais e o presidente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), José Roberto Ricken.

A Cooperativa obteve um salto significativo em exportações, conquistando novos destinos: Brunei, Singapura, Paquistão, Paraguai, República do Benim, Samoa Ocidental, Serra Leoa, Timor Leste e Turcomenistão. Ano passado foram transportados 10.526 containers ao mercado externo. Ao todo, são 50 países atendidos pela Unitá. “Em 2020 aumentamos em 45% a exportação da carne de frango. Um conjunto de fatores composto pela valorização do nosso produto, a busca por novos mercados no exterior e a dedicação constante de todos que fazem parte da Unitá, foi de extrema importância para termos um ano de resultados positivos”, explica o diretor presidente, Valter Pitol.

Implantada por meio da intercooperação entre a Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata) e a Coagru (Cooperativa Agroindustrial União), a Unitá teve um aumento de 36% em abate. Foram 103,4 milhões de cabeças em 2020, totalizando 240,1 mil toneladas de carne produzida. “É uma parceria que vem dando muito certo. Parabenizamos a todos pelo trabalho realizado e em nome da Ocepar quero dizer que estaremos sempre os apoiando e a disposição para o que precisar”, diz o presidente da Ocepar.

CONSELHO FISCAL

Também foi aprovada a nova formação do Conselho Fiscal para este ano. Conselheiros Efetivos: Adelir Dalmagro (Copacol), Airton Cecato (Copacol) e Nelson Andrade (Coagru). Conselheiros Suplentes: Andrei Buss (Copacol), Cândido Takashiba (Coagru) e Neusa Pontelo (Coagru).

VAGAS DE TRABALHO

Com 4.512 colaboradores, a Unitá possibilitou no ano passado, 3.020 vagas de trabalho entre novos postos e reposições, gerando renda para milhares de pessoas em toda a região. Além disso, a Cooperativa possui importantes ações de incentivo à profissionalização de quem está começando a vida no mercado de trabalho, como o Programa Jovem Aprendiz Industrial, que contou com 165 participantes. Também foram incentivadas vagas para PCDs (Pessoas Com Deficiência).

PLR AOS COLABORADORES

O ano de 2020 foi repleto de desafios devido a doença do coronavírus, porém, o trabalho e o esforço de cada colaborador ao longo deste tempo também fizeram e fazem a grande diferença para a empresa.

Diante disso, foi divulgada durante a Assembleia, o valor de 107,27% de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) sobre o salário médio de 2020 para cada colaborador da Central. “Em nome da diretoria da Unitá, quero agradecer a cada colaborador por todo o comprometimento neste período, e agora seguimos juntos e fortes, para enfrentar os desafios que 2021 nos traz”, destaca Pitol.