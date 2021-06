Onde o vírus está mais ativo? Ubiratã aparece em 3º lugar na região

Campo Mourão começa junho com 1.519 moradores com o vírus ativo. O segundo lugar na região é de Araruna, com 230, seguida de Ubiratã, com 208. Os menores números de casos ativos são em Janiópolis e Altamira do Paraná, com 14 casos cada. Quarto Centenário tem 23.

Número de casos ativos:

1) Campo Mourão 1.519

2) Araruna 230

3) Ubiratã 208

4) Goioerê 177

5) Peabiru 176

6) Engenheiro Beltrão 138

7) Mamborê 125

8) Campina da Lagoa 117

9) Moreira Sales 116

10) Barbosa Ferraz 115

11) Nova Cantu 111

11) Terra Boa 111

13) Juranda 110

14) Iretama 80

15) Roncador 71

16) Fênix 51

17) Farol 42

17) Luiziana 42

19) Quinta do Sol 39

20) Rancho Alegre do Oeste 38

21) Boa Esperança 32

22) Corumbataí do Sul 31

23) Quarto Centenário 23

24) Altamira do Paraná 14

24) Janiópolis 14

Fonte: Boca Santa

