Ubiratã Auto Peças: Choveu e embaçou tudo? Saiba como adotar medidas simples para evitar esse transtorno

Choveu e embaçou tudo? Saiba como adotar medidas simples para evitar esse transtorno

Vem a chuva e, com ela, a lembrança de que seu para-brisa está precisando de uma limpeza caprichada. Se você é um dos motoristas que sofre com vidros embaçados em dias de chuva, confira as dicas simples e rápidas que preparamos para você não passar esse apuro e até mesmo evitar acidentes.

LIMPEZA INTERNA+EXTERNA

Para garantir uma visão límpida, que não prejudique a sua direção especialmente em dias de chuva, o ideal é que seus vidros estejam sem manchas e sujeiras em ambos os lados. Isso porque, quando chove, automaticamente, as janelas do carro são fechadas e o ar de dentro tende a ficar quente e úmido, devido a nossa própria respiração. Do lado de fora, há umidade também, porém o ar é mais frio. E é aí que os vidros embaçam, dificultando a visão do motorista.

Comece a limpeza por dentro. Com um pano seco, limpo e macio, você pode utilizar limpa-vidros comum, dos tipo usado na limpeza doméstica, ou então pode umedecer o pano com uma solução de água e vinagre. Caso o vidro esteja muito engordurado, vale a pena usar detergente;

Já para a limpeza externa, após a lavagem com água e sabão para tirar poeira, terra e outros resíduos, seque bem e utilize álcool gel para criar uma fina camada de proteção. Assim como água com gás, que também funciona. Ambas as soluções atuam como um impermeabilizante temporário, evitando o acúmulo de água em partes do vidro.

O mercado de produtos de limpeza para automóveis também oferece soluções com produtos exclusivos para limpeza e manutenção dos vidros.

É importante ressaltar que para uma direção segura para o motorista, passageiros e pedestres, nada deve prejudicar a atenção e visão de quem está ao volante. Em dias de chuva, o número de acidentes tende a aumentar, por isso, cuidado, atenção! E mantenha seu para-brisa limpo e desembaçado!

